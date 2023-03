Penyebab Raket Tenis Syahrini Seharga Ratusan Juta Dituding KW, Beli di Jepang Bareng Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belakangan tengah gemar bermain tenis, intip harga raket Incess yang digunakan kala olahraga bareng Reino Barack.

Tak lagi aktif menjadi seorang penyanyi usai dinikahi putra konglomerat, kini Syahrini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengikuti kemanapun sang suami pergi.

Incess dan Reino bahkan sudah pindah dari Indonesia ke Singapura selama kurang lebih satu tahun belakangan.

Menjadi ibu rumah tangga, Incess saat ini tengah gemar mengisi waktunya dengan berolahraga.

Salah satunya adalah olahraga tenis yang sudah digeluti Incess selama beberapa bulan belakangan.

Namun bukan Incess namanya jika tak mencuri perhatian di setiap penampilannya.

Beberapa kali kakak Aisyahrani itu terlihat menenteng raket barunya yang berlabel salah satu brand ternama duni yakni Chanel.

Seperti yang tampak lewat unggahan di akun instagram Syahrini Minggu (12/3/2023).

Dalam unggahannya Syahrini terlihat menghabiskan Minggu paginya dengan bermain tenis di sekitaran apartemennya bersama Reino Barack.

Usai bermain, Syahrini pun memamerkan raketnya yang dibalut warna hitam dan putih itu.

"Tennis lyfe," tulis Incess.

Selalu dipamerkan Incess, dilansir melalui akun instagram @fashionsyahrini2, ternyata raket tersebut dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah.

"@Princes Syahrini using @chanelofficial “ Black Tennis Racket with leather CC Cover “ 175.185.000 IDR [KURS TODAY - RESELLER PRICE] from 1stdibs.com," tulis akun tersebut.

Sontak harga raket yang dikenakan Incess untuk bermain tenis itu pun berhasil membuat kaget warganet.