Perankan Pak Engkot pada Film WLCFBB Produksi Pemkab Tala, Ini Alasan Jamal Mirdad Ikut Gabung

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Penyanyi legendaris Indonesia era 1980-an, Jamal Mirdad, turut terlibat pada produksi Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB).

Sekadar diketahui, film yang disutradarai Joko Nugroho dari Rumah Produksi Happening Film Jakarta itu menggandeng beberapa aktris ibu kota.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Senin (13/3/2023), aktris Jakarta Marcel Chandrawinata memerankan karakter utama laki-laki yakni Mantikei (Kei).

Lalu, karakter protagonis (Rebecca Gilliard) diperankan Amara Angelica dari Ukraina, dan karakter antagonis (Nara) diperankan Bella Devita (Putri Pariwisata Indonesia 2022).

Ada alasan khusus bagi Jamal bersedia bergabung pada Film WLCFBB.

"Pertama, sutradaranya sahabat saya. Saya sudah lama kenal baik dengan Pak Joko," ucap Jamal kepada banjarmasinpost.co.id di lokasi syuting di Objek Wisata Air Terjun Bajuin.

Kedua, papar penyanyi papan atas era 1980-an yang hits dengan tembang Natalia (Ada Dusta di Balik Rindu) ini, dirinya tertarik dengan alur cerita film tersebut yang mengeksplorasi alam di Tala yang masih natural.

Pertimbangan lainnya, sebagai bagian dari pelaku seni di Indonesia dirinya ingin turut membangkitkan gairah seni di daerah terutama seni peran.

Pada Film WLCFBB, Jamal memerankan karakter yang bernama Pak Engkot.

Karakter ini dideskripsikan sebagai sesepuh (70 tahun) kampung yang buta akibat kecelakaan d masa muda.

Meski buta, Pak Engkot disegani warga kampung di Tala karena kebijaksanaan dan pemahamannya tentang hidup secara spititual.

Ia tahu banyak tentang wilayah Kalimantan.

Termasuk tentang kearifan yang diajarkan para leluhur.

Seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan pulau Kalimantan.