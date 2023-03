Respon Boy William Kala Ayu Ting Ting dan Bilqis Pamer Outfit, Kompak di Konser BLACKPINK Hari Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser BLACKPINK hari kedua, pedangdut Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis Khumaira Razak kembali kompak nonton bersama, Minggu (12/3/2023).

Pada hari kedua, Ayu dan Bilqis tak lagi mengenakan outfit rok pendek namun sama-sama mengenakan celana panjang hitam sedangkan atasannya dipadukan dengan tanktop.

Foto outfit mereka yang diunggah di Instagram Ayu, @ayutingting92 juga dikomentari Boy William.

Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu juga mengenakan tas ransel berukuran kecil dan sepatu tali.

Senada dengan ibunya, Bilqis juga mengenakan sepatu tali dan celana hitam.

Ia pun menambahkan aksen warna pink pada atasan dengan potongan ruffle.

"Woohhooo anak bunda yg masih semangat nonton day 2 blackpink concert, for my little jenli." tulisnya.

Baca juga: Tak Seperti Ayu Ting Ting dan Nagita, Nasib Pilu Nathalie Kala Nonton BLACKPINK Terekam

Baca juga: Alasan Hesti Rela Beli Tiket VIP Konser BLACKPINK, Janjian dengan Ayu Ting Ting

Penampilan kompak ibu dan anak itu sempat menjadi sorotan warganet.

Tidak sedikit warganet yang memuji outfit Ayu dan Bilqis melalui kolom komentar.

Bahkan sederet rekan artis ikut meninggalkan komenter di postingan sang biduan.

"Adu aduuuhhhh," tulis akun @isdadahlia.

"Serunyaaaa," tulis @boywilliam17.

"Have fun bunda & Bilqis," tulis akun @dagnesia.

"Adek kakaaaaa iniii," tulis akun @ivanova.regina.