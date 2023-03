Link TV Online INews TV Live Streaming Badminton All England 2023 Hari ini, Gratis Mulai 17.00 WIB

Banner tayangan badminton All England 2023 yang disiarkan langsung (live) INews TV. Berikut ini link nonton gratis Live Streaming INews TV badminton All England 2023 mulai hari ini Selasa (14/3/2023) siaran langsung mulai jam 17.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link nonton Live Streaming INews TV nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 yang berlangsung mulai hari ini Selasa (14/3/2023) sore.

Enam wakil Indonesia siap berjuang pada hari pertama All England Open 2023, perjuangan akan dibuka oleh sang juara bertahan.

Pasangan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana akan membuka perjuangan pada gelaran All England 2023.

Berstatus juara bertahan mereka akan berhadapan dengan pasangan dari Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang.

Bagi juara Finnish Open 2019, pertandingan bisa menjadi batu sandungan untuk lolos ke babak kedua.

Pasalnya ini adalah pertemuan pertama kedua pasangan yang artinya harus menghadapi pertandingan buta.

Secara peringkat sebenarnya pasangan Indonesia jauh lebih baik, karena Bagas/Fikri berada di ranking ke-12 dunia sedangkan Kim/Kim masih berada di peringkat ke-57 dunia.

Namun mereka juga harus berhati-hati karena Kim/Kim merupakan juara Korea Masters 2022.

Selain membuka perjuangan Fikri/Bagas juga akan menjadi satu-satunya ganda putra yang bertanding pada hari pertama.

Beralih ke sektor ganda campuran akan ada dua wakil Indonesia yang akan bertanding pada hari pertama.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan berhadapan dengan wakil dari Negeri Jiran, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.

Pertandingan ini tentunya tidak akan mudah bagi pasangan Rinov/Pitha, selain kalah head to head mereka juga kalah secara peringkat.