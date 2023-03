Banyak Pilihan Paket Buka Puasa di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebentar lagi akan memasuki Ramadhan 1444 H.

Pada bulan penuh hikmah ini, selalu identik dengan acara buka puasa bersama keluarga, saudara atau teman–teman.

Manajer Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin, Dodi Aguswandi, Rabu (15/3/2023), mengatakan, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin sudah mempersiapkan beberapa penawaran menarik pada Ramadhan nanti .

Ada beberapa paket yang ditawarkan, yakni Paket Menginap yang sudah termasuk Sahur dan Buka Puasa, Paket Buka Puasa All You Can Eat dan ada juga Paket Susur Sungai sekaligus Buka Puasa.

Suasana berbuka puasa di Swiss Bellhotel Banjarmasin pada Ramadhan yang telah lalu.

"Paket buka puasa all you can eat nanti akan diadakan di pinggir kolam renang Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin. Hanya Rp 150 ribu nett per person," ujarnya, Rabu (15/3/2023) petang.

Khusus untuk Paket Susur Sungai sekaligus Buka Puasa, tamu bisa menikmati jalan-jalan keliling Sungai sambil menunggu waktu berbuka puasa dan nantinya akan berbuka puasa di hotel.

Semua pemesanan Paket Buka Puasa dibuka dan berlaku mulai tanggal 15 Maret 2023. Hal menarik adalah diskon 10 persen off untuk minimal 10 orang, dengan batas pemesan hingga 31 Maret 2023.

"Yuk, segera pesan dari sekarang, dapatkan 10 persennya. Jadwal buka puasa bisa disesuaikan kapan saja," katanya.

Area yang menjadi tempat berbuka puasa di Swiss Bellhotel Banjarmasin pada Ramadhan yang telah lalu.

Paket menginap Ramadhan Package kamar Deluxe Room dengan harga mulai Rp 900 ribu, termasuk iftar dan sahur untuk dua orang.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin/*)