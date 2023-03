Empat Tim Terompah Panjang Putra dan Putri Masuk Semifinal Potrada Kalsel 2023

Dedi (depan kanan) bersama rekan se timnya di tim terompah panjang Banjarmasin D, melawan Banjarmasin C.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pekan Olahraga Tradisional Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ( Potrada Kalsel) untuk Terompah Panjang sudah mulai dilaksanakan, Rabu (15/3/2023).

Sebanyak 12 tim putra dan 9 tim putri dari perwakilan beberapa daerah di Kalsel bertanding di SKB Kota Banjarmasin.

Hasilnya, 4 tim putra dan tim 4 tim putri berhak lolos ke babak semifinal.

Technical Delegate Terompah Panjang Potrada Kalsel 2023, Selfiria Effendi, mengatakan, untuk babak semifinal dan final bakal digelar saat Kamis (16/3).

"Pelaksanaan ini menerapkan sistem gugur. Hari ini melaksanan sampai babak 8 besar, sampai menghasilkan 4 tim yang berhak lanjut ke semifinal, besok," tuturnya.

Pada cabang terompah panjang, setiap tim terdiri dari 5 orang.

Aturannya adalah tim yang berhasil sampai ke garis finish terlebih dulu menjadi pemenangnya.

"Tapi, jika saat pertandingan berjalan, ada satu saja pemain yang kakinya menginjak tanah, maka tim tersebut dinyatakan gugur, tidak bisa melanjutkan pertandingan," jelasnya.

Sementara itu, Pegiat Olahraga Tradisional Kota Banjarmasin yang tergabung dalam tim Banjarmasin D, yakni Dedi Suwari, menerangkan, paling utama pada terompah panjang adalah kekompakan dan komunikasi yang baik.

"Kalau satu pemain saja tidak seirama, maka keseimbangan semua pemain akan goyah," jelasnya.

Dirinya yang sudah menjadi pegiat olahraga tradisional terompah sejak 2017 ini mengaku selalu berlatih beberapa kali tiap pekannya bersama rekan.

"Alhamdulillah, tim kami lolos ke semifinal dan semoga bosa menjadi juara," tutupnya.

Berikut skema pertandingan semifinal terompah panjang putra dan putri :

Putra

Banjarmasin D vs Banjarmasin B

Kabupten Barito Kuala (Batola) vs Kabupten Tanah Laut (Tala)

Putri

Kabupten Kotabaru vs Kabupaten Batola

Banjarmasin C vs Kabupten Tala

Pelaksanaan Potrada ini sekaligus untuk penjaringan pegiat olahraga tradisional Kalimantan Selatan untuk menghadapi Pekan Olahraga Tradisional Nasional (Potradnas)

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)