Gratis! Link TV Online INews Live Streaming Badminton All England 2023 Hari ini Ada Derbi Indonesia

Ini link Live Streaming gratis INews TV badminton siaran langsung All England 2023 hari ini tayang jam 16.50 WIB link nonton RCTI Plus ada di sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link nonton Live Streaming iNews TV nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 hari ini Rabu (15/3/2023) sore.

Jadwal main dan siaran langsung Live Streaming All England 2023 hari ini di TV Online INews TV via RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 16.50 WIB.

Link Streaming Gratis nonton Live Streaming Badminton All England 2023 melalui INews TV dan RCTI Plus bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Duel antar sesama pemain Indonesia yang pertama mempertemukan pasangan senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Gelaran All England 2023 memasuki hari kedua, dimana ada sepuluh wakil Indonesia, empat di antaranya terlibat derbi merah putih.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memiliki modal apik untuk melewati derbi Indonesia pada babak pertama All England Open 2023.

Sejumlah wakil Indonesia termasuk Ahsan/Hendra akan tampil pada hari kedua All England Open 2023 yang dilangsungkan hari ini, Rabu (15/3/2023).

Pasangan berjuluk The Daddies tersebut dihadapkan dengan laga bertajuk derbi Merah-putih demi memperebutkan tiket babak kedua.

Dijadwalkan tampil di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Ahsan/Hendra menghadapi juniornya Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Dibandingkan Pramudya/Yeremia, ganda putra peringkat ketiga dunia itu lebih difavoritkan untuk lolos dalam derbi kali ini.

Ya, Ahsan/Hendra memiliki modal apik menuju laga melawan pasangan peringkat ke-20 dunia tersebut.

Runner-up All England Open tahun lalu tersebut selalu menang atas Pramudya/Yeremia dari total tiga pertemuan yang telah terjadi.

Dominasi Ahsan/Hendra semakin terlihat tatkala tiga kemenangan itu diraih mereka melalui straight game alias dua gim langsung.

Pertemuan terakhir kedua pasangan ganda putra itu terjadi pada babak kedua Malaysia Open 2023.