Jadwal Jam Main dan Live Streaming INews TV Badminton All England 2023 Hari ini, Ada Ahsan/Hendra

Banner tayangan badminton All England 2023 yang disiarkan langsung (live) INews TV. Berikut ini jadwal jam mulai dan link nonton gratis Live Streaming INews TV badminton All England 2023 mulai hari ini Rabu (15/3/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal main dan link nonton Live Streaming INews TV nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 hari ini Rabu (15/3/2023) sore yang merupakan hari kedua.

Siaran langsung dan Live Streaming All England 2023 hari ini di TV Online INews TV via RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 16.50 WIB.

Link nonton Live Streaming Badminton gratis All England 2023 melalui INews TV dan RCTI Plus bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Gelaran All England 2023 memasuki hari kedua, dimana ada sepuluh wakil Indonesia, empat di antaranya terlibat derbi merah putih.

Duel antar sesama pemain Indonesia yang pertama mempertemukan pasangan senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Di atas kertas pasangan Ahsan/Hendra lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Selain karena pengalaman yang lebih baik serta jam terbang yang mumpuni, secara head to head mereka pun lebih baik.

Runner-up Kejuaraan Dunia 2022 itu sukses menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertemuan terakhirnya.

Ganda putra lain yang juga akan berjuang untuk mendapatkan tiket ke babak kedua adalah pasangan ranking satu dunia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Juara Malaysia Open 2023 itu akan berjumpa dengan wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Pertarungan ini kemungkinan besar akan berlangsung sengit, karena dalam dua pertemuan terakhir keduanya saling mengalahkan.

Modal bagus dimiliki pasangan Indonesia itu karena pada pertemuan terakhir di Malaysia Open 2023 berhasil menang dengan skor 21-18, 21-17.

Ganda putra lain yang akan menghadapi pertandingan tidak mudah adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Jawara Indonesia Masters 2023 dan Thailand Masters 2023 itu akan berhadapan dengan Juara Dunia 2022, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.