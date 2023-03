Punya Bakat Jadi Model? Buruan Ikut Fashion Show Competition di Classy Yamaha Exhibition 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Event Classy Yamaha Exhibition 2023 yang mengambil tema Next Level Of Your Life, yang digelar di Q Mall Banjarbaru pada tanggal 15 - 19 Maret 2023 mendatang, tidak hanya membuat masyarakat bisa melihat dan mencoba secara langsung Grand Filano Hybrid-Connected dan Fazzio Hybrid-Connected, tapi juga menyuguhkan berbagai hiburan dan kompetisi yang menarik.

Salah satunya Fashion Show Competition.

Dalam event ini setidaknya ada 4 kategori yang dilombakan, mulai dari Kids, Teenager, Adult dan Profesional.

Untuk kategori Kids diselenggarakan mulai Rabu, 15 Maret 2023.

Lalu untuk kategori Teenager diselenggarakan pada Kamis, 16 Maret 2023.

Classy Yamaha Exhibition 2023 (Yamaha Indonesia)

Sedangkan untuk kategori Adult dan Profesional diselenggarakan pada Jumat, 17 Maret 2023.

"Seluruh peserta wajib registrasi ulang saat technical meeting," ungkap Perwakilan PT STSJ Yamaha Andi Rachman.

Peserta diwajibkan menggunakan dresscode dengan tema classy.

Grand final akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Maret 2023.

Ada pun hadiah yang disediakan untuk Kids, Teenager dan Adult yaitu juara 1 sebesar Rp2 juta, juara 2 sebesar Rp1,5 juta dan juara 3 sebesar Rp1 juta.

Khusus untuk Profesional disediakan hadiah juara 1 sebesar Rp3 juta, juara 2 sebesar Rp2 juta dan juara 3 sebesar Rp1 juta.

"Jadi bagi yang belum daftar buruan daftar dan menangkan kompetisinya," tegasnya.

