BTALK : Membentuk Insan Banua Cerdas, Mandiri dan Berkarakter di Era Milenial

BANJARMASINPOST.CO.ID - Universitas Terbuka (UT) terus berupaya memberikan ruang bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meningkatkan pendidikan. Kerja sama pun dilakukan dengan berbagai pihak. Terlebih saat ini menjelang penerimaan mahasiswa baru. Apa yang ditawarkan UT?

Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama UT Rahmat Budiman SS, M.Hum, Ph.D memaparkannya dalam Program BTalk Banjarmasin Post Bicara Apa Saja.

Program ini ditayangkan di Instagram Banjarmasin Post, Youtube Banjarmasin Post News Video dan Facebook BPost Online.

Perbincangan yang dipandu Jurnalis BPost Agus Rumpoko ini juga diikuti Cipto Prayitno ST, MM, Mine Manager PT Arutmin Tambang Satui, salah satu pihak yang bekerja sama dengan UT.

Berikut rangkuman wawancara jurnalis Banjarmasin Post dengan para narasumber yang ditayangkan pada Kamis (16/3/2023).

Apa upaya UT untuk mewujudkan insan Banjarmasin yang lebih maju pendidikannya?

UT setiap tahun meluluskan 60 ribu mahasiswa se-Indonesia. Dengan jumlah demikian, UT harus mempersiapkan agar mereka siap berkompetisi karena sebelum berkuliah pun mereka rata-raya sudah bekerja. Tinggal bagaimana nanti sebagai lulusan UT mereka bisa menjadi pribadi yang baik dan unggul.

Dari awal kita menumbuhkembangkan kemandirian, jangan hanya menjadi pegawai/guru biasa, selama 4 tahun ditempa di UT, mereka bisa jadi lebih hebat karena sudah terbiasa berhadapan dengan lingkungan pekerjaan. Mereka bisa menjadi agent of change.

Sarana prasarana di UT seperti apa?

Jadi ketika UT sudah membuka prodi maka harus lengkap dari bahan ajar, dosen, sarana pendukung juga harus lengkap, jika tidak lengkap satu unsur aja, maka tidak bisa dilaksanakan perkuliahan. Maka untuk memenuhi itu, kita perlu kerjasama dengan pihak lain.

Berapa biaya kuliah di UT dari awal masuk sampai lulus?

Biaya pendaftaran hanya Rp 100 ribu, kemudian memilih mata kuliah, ada dua sistem yakni paket dan non paket. Paket ini ada yang 1.3 jt per semester hingga 3 juta per semester. Ada juga non paket, per sks Rp 36.000Jadi perhitungan kami, kira-kira biayanya sekitar Rp 11 sampai 12 juta saja.

Apa saja program yang ditawarkan Universitas Terbuka?

Diploma 3, S1, S2 dan S3 semuanya jarak jauh.