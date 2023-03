Jadwal Bola Liga Europa Live TV SCTV malam ini Betis v Man Utd - Arsenal v Sporting, Roma Streaming

Jadwal siaran langsung (live) SCTV sepak bola Liga Europa malam ini Jumat (17/3/2023) dini hari WIB, ada Real Betis vs Manchester United dan Arsenal vs Sporting Lisbon.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal siaran langsung (live) SCTV sepak bola Liga Europa malam ini Jumat (17/3/2023) dini hari WIB, ada Real Betis vs Manchester United dan Arsenal vs Sporting Lisbon.

Jadwal Liga Eropa siaran langsung di SCTV malam ini dibuka pertandingan Real Betis vs Man United yang tayang jam 00.45 WIB.

Sementara laga Arsenal vs Sporting Lisbon tayang di SCTV pada jam 03.00 WIB.

Laga lainnya macam Real Sociedad vs AS Roma hingga Freiburg vs Juventus yang tak tayang di SCTV bisa ditonton melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

* Preview Singkat

Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, memberi peringatan kepada Manchester United jelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2022-2023.

Real Betis akan menjamu Manchester United pada partai leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2022-2023.

Stadion Benito Villamarin akan menjadi tempat duel Real Betis vs Manchester United malam ini.

Sebagai tuan rumah, Real Betis mengusung misi penting untuk membalikkan keadaan demi bisa lolos ke delapan besar.

Pasalnya, pada leg pertama, Betis kalah dari Man United dengan skor telak 1-4 kala melawat ke Stadion Old Trafford.

Meski tertinggal defisit tiga gol, pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, merasa yakin pada anak-anak asuhnya.

"Saya benar-benar percaya bahwa dalam sepak bola Anda tidak pernah tahu skor yang bisa diselesaikan oleh sebuah pertandingan," kata Pellegrini, dikutip BolaSport.com dari Manchester Evening News.

"Kami bermain jauh di sana. Selalu berbeda bermain di sini, di rumah dengan fans kami di belakang tim kami."

"Kami mengetahui dari awal bahwa kami bermain melawan tim besar dan mereka memiliki semua pilihan utama untuk lolos ke babak berikutnya."