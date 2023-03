Jadwal Piala FA dan TV yang Menyiarkan Minggu ini, Man City vs Burnley, Man United vs Fulham

Lindsey Parnaby / AFP

Striker Belanda Manchester United Wout Weghorst (kanan) mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola putaran kelima Piala FA Inggris antara Manchester United dan West Ham di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 1 Maret 2023. Berikut ini adalah jadwal Piala FA (FA Cup) ada Man City vs Burnley hingga Man United vs Fulham yang tayang di TV Online Bein Sports 1.