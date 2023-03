Kandidat Juara Liga Champion 2022/2023 versi Pelatih Liverpool, Juergen Klopp: Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Liverpool Juergen Klopp mengungkapkan Real Madrid menjadi kandidat kuat menjuarai Liga Champions 2022-23.

Pernyataan itu meluncur setelah Liverpool tersingkir dari turnamen paling elite antarklub Eropa tersebut.

Liverpool tak mampu mengatasi perlawanan Real Madrid. The Reds kalah 0-1 dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Madrid, Kamis (16/3/2023) dini hari WIB.

Liverpool yang datang ke Madrid dengan misi berat membalikkan keadaan agregat 2-5 untuk bisa lolos, justru kalah dari gol tunggal yang dicetak Karim Benzema.

Dengan begitu, tim berjuluk The Reds tersebut harus tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions dengan skor agregat 2-6.

Berada dalam situasi sulit harus membalikkan kedudukan setelah kekalahan di leg pertama, Klopp mengatakan bahwa timnya butuh penampilan spesial jika ingin lolos.

Namun, timnya tak bisa melakukannya dan harus mengakui bahwa tim yang lebih baik menang dan berhak lolos ke perempat final.

Baca juga: Hasil Drawing dan Skema Liga Champion Didapat Jumat ini, Ancelotti Harap Madrid vs AC Milan di Final

Baca juga: Liverpool Masih Akan Lawan Man City, Chelsea dan Arsenal di Liga Inggris, ini Kata Juergen Klopp

"Tertinggal 2-5 tentu bukan hasil yang bagus. Jika anda ingin lolos, Anda harus menyiapkan penampilan terbaik dan kami tak bisa melakukannya malam ini," ujar Klopp, dikutip dari AS.

"Tim yang tepat lolos (ke perempat final). Kami harus mengakui itu. Madrid mengontrol pertandingan. Ada 500.000 cara untuk tersingkir dan ini adalah cara kami hari ini," tambah Klopp.

Setelah harus mengubur mimpi untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions bersama The Reds, Klopp memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Real Madrid yang menyingkirkan mereka.

Bahkan, juru taktik asal Jerman tersebut menyebutkan bahwa jika ada tim yang ingin menjuarai Liga Champions, mereka harus bisa menghentikan Real Madrid.

Selain Madrid, ada tiga tim lain yang disebut Klopp jadi kandidat kuat menjadi juara Liga Champions, yaitu Manchester City, Napoli, dan Bayern Muenchen.

"Ya, dengan pengalaman yang mereka ( Real Madrid) punya, dengan kepercayaan diri, tentu saja mereka adalah salah satu favorit," kata Klopp.

"Siapapun yang ingin menjuarai Liga Champions harus mengalahkan Real Madrid, atau Manchester City, atau Napoli yang pernah kami hadapi dan mereka adalah tim yang bagus."

"Bayern Muenchen dan saya tidak tahu jika saya melupakan tim lain. Tapi sekarang hanya ada tim-tim kuat, jadi Madrid, dengan segala sejarahnya tentu saja sebuah tim yang bisa menjuarainya," ucap Klopp.

Pada akhir laga Real Madrid vs Liverpool, ada gestur menarik di Santiago Bernabeu yang memutar lagu You'll Never Walk Alone, menandakan ada penghormatan tinggi antara kedua tim.

"Itu adalah gestur yang bagus. Kami adalah dua tim besar yang sering bertemu di sepak bola internasional. Saya rasa jelas bahwa kami menghormati masing-masing," tambah Klopp soal gestur tersebut.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com