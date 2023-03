Live INews TV - RCTI! Link Streaming Badminton All England 2023 Gratis Hari ini 11 Wakil Indonesia

Berikut ini link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 yang hari ini Kamis (16/3/2023) dimana ada 11 wakil Indonesia bermain termasuk Anthony Sinisuka Ginting.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 hari ini Kamis (16/3/2023).

Siaran langsung dan Live Streaming All England 2023 hari ini di TV Online INews TV via website RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 16.50 WIB.

Link nonton Live Streaming Badminton gratis All England 2023 melalui INews TV dan RCTI Plus bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Selain itu, selain di INews TV, ada dua pertandingan yang bisa ditonton di RCTI malam ini.

Sebanyak 11 wakil Indonesia akan berjuang pada babak kedua All England Open 2023 yang akan digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Indonesia berhasil meloloskan 11 wakilnya pada turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu yang sudah memasuki babak 16 besar tersebut.

Pada pertandingan yang akan dimulai pada pukul 17.00 WIB itu, wakil merah-putih pertama yang akan tampil adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dari nomor ganda putri.

Apriyani/Fadia pada laga nanti akan menghadapi pasangan Supissara Paewsampran/Puttita Supajirakul (Thailand).

Pertandingan selanjutnya, juara bertahan Muhammad Shobibul Fikri/Bagas Maulana akan menghadapi unggulan kedelapan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia).

Fikri/Bagas yang sedang dalam tren positif juga memiliki modal cukup baik dalam melawan Ong/Teo karena unggul dengan meraih kemenangan di pertemuan terakhir.

Penampilan ketiga dari tim Garuda datang dari Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dari ganda campuran.

Rehan/Lisa mendapatkan tantangan menghadapi unggulan keempat, Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Namun dalam bentrokan nanti, Rehan/Lisa memiliki catatan apik dengan belum pernah kalah dari tiga pertemuan sebelumnya dari pasangan Prancis tersebut.

Empat partai selanjutnya di tim merah putih menampilkan Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra), Chico Aura Dwi Wardoyo (tunggal putra).