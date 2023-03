Nilai Ekspor Kalsel Menurun, Sedangkan Impor Naik dari Komoditas Bahan Mineral dan Pupuk

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (BPS Kalsel) baru merilis nilai ekspor impor Kalsel selama Februari 2023.

Ada penurunan nilai ekspor sebesar dibandingkan dengan bulan Februari 2022 tahun lalu yang sebesar US$ 827,13 juta.

Nilai ekspor selama Februari 2023 mencapai US$ 1,11 miliar atau turun 18,73 persen dibanding ekspor Januari 2023 senilai US$ 1,37 miliar.

Hal tersebut disampaikan Statistik Ahli Madya BPS Kalsel, Abdurrahman, bahwa ada lima komoditas ekspor terbesar Februari 2023.

Ricniannya, yaitu bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani/nabati, karet dan barang dari karet, kayu dan barang dari kayu dan berbagai produk kimia.

Selain itu, ia juga menyampaikan ekspor jika dilihat menurut negara tujuan utama pada Februari 2023 adalah tujuan ke Tiongkok sebesar US$ 516,54 juta, Korea Selatan sebesar US$ 118,12 juta.

Berikutnya adalah ke Jepang sebesar US$ 110,05 juta, Malaysia dengan nilai US$ 99,52 juta dan ke India dengan nilai US$ 75,02 juta.

Lebih lanjut, BPS Kalsel juga merilis nilai impor selama bulan Februari 2023 mencapai US$ 103,49 juta, hal ini naik 13,25 persen dibandingkan pada bulan Januari 2023 yang sebesar US$ 91,39 juta.

"Dan lima komoditas impor terbesar Februari 2023 antara lain bahan bakar mineral, pupuk, bahan kimia organik, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, dan mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya," papar Abdurrahman, yang dikutip Banjarmasinpost, Kamis (16/3/2023).

Teruntuk negara asal barang impor terbesar di bulan Februari 2023 adalah Singapura sebesar US$ 64,30 juta (62,13 persen), Malaysia sebesar US$ 29,34 juta (28,35 persen).

Kemudian, Vietnam sebesar US$ 3,35 juta (3,23 persen), Mesir sebesar US$ 3,12 juta (3,01 persen), dan Tiongkok sebesar US$ 1,97 juta (1,90 persen).

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor bulan Februari 2023 dibandingkan dengan bulan Januari 2023 terjadi kenaikan pada barang konsumsi sebesar 52,39 persen, yaitu dari US$ 4,54 juta menjadi US$ 6,92 juta.

Selanjutnya, pada bahan baku/penolong juga naik sebesar 39,92 persen dari US$ 67,23 juta menjadi US$ 94,07 juta. Sedangkan pada barang modal terjadi penurunan sebesar 87,25 persen dari US$ 19,61 juta menjadi US$ 2,50 juta.

(Banjarmasinpost.co.id/Mia Maulidya)