Sepeninggal Stefan William, Celine Evangelista Kuak Kondisi Asli demi Nafkahi 4 Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kerja keras hidupi keempat anaknya usai bercerai dengan Stefan William, curahan hati Celine yang sebenarnya disorot.

Meski selalu tersenyum dan tampak tegar kala berada di hadapan kamera, siapa sangka ternyata selama ini Celine memilih untuk menyembunyikan kesedihannya.

Seperti yang diketahui bersama, cemerlangnya karir Celine di dunia hiburan justru tak sejalan dengan kehidupan pribadinya.

Wanita berdarah Italia ini sudah gagal 2 kali menjalani biduk rumah tangga dan sempat berseteru dengan sang ibu kandung.

Sementara ayah Celine diketahui tinggal di Itali yang menjadi negara asalnya.

Alhasil kini Celine harus bekerja keras menghidupi keempat buah hatinya yang tumbuh semakin besar.

Kerap bekerja dari pagi hingga malam hari, dilansir melalui akun instagram pribadinya Kamis (16/3/2023) Celine akhirnya membeberkan perihal kondisi aslinya.

Baca juga: Tetiba Amanda Manopo Muncul Lagi di Ikatan Cinta Bareng Arya Saloka, Fans Malah Protes

Siapa sangka dibalik keceriaannya saat di depan kamera, Celine mengaku bahwa dirinya sebenarnya juga merasa hancur.

Hal ini digambarkan Celine dengan sebuah lagu dan video berisi kerja kerasnya selama ini untuk membesarkan anak.

"She used to be mine," tulis Celine.

Lirik lagu yang digunakan Celine untuk latar videonya tersebut diras memiliki kesamaan dengan perjalanan hidupnya selama ini.

Berikut terjemahan dan lirik penggalan lagu She Used To Be Mine dari Sara Bareilles yang dipakai Celine dalam videonya.

She's imperfect, but she tries

Dia tidak sempurna, tapi dia mencoba

She is good, but she lies

Dia baik, tapi dia berbohong

She is hard on herself

Dia keras pada dirinya sendiri

She is broken and won't ask for help

Dia hancur dan tidak mau meminta bantuan

She is messy but she's kind

Dia berantakan tapi dia baik hati

She is lonely most of the time

Dia sering merasa kesepian

She is all of this mixed up

Dia adalah campuran semua ini

And baked in a beautiful pie

Dan dipanggang dengan pai yang indah

She is gone but she used to be mine

Dia sudah pergi tapi dia dulu milikku