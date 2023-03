Syuting WLCFBB, Hari Ini Marcel Chandrawinata Sambangi Pantai Batu Lima Tala, Geng Husein Mengintai

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Aktris ibu kota Jakarta, Marcel Chandrawinata, Kamis (16/3/2023), hari ini menyambangi Wisata Pantai Batu Lima di Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Namun kedatangan lelaki murah senyum berkulit putih ini bukan untuk bertamasya, melainkan menjalani syuting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo yang dibintanginya.

Pada film yang diproduksi Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) dan Rumah Produksi Happening Film Jakarta itu, Marcel menjadi pemain utama memerankan karekter Mantikei atau Kei, pemuda asli Tala.

Ada 13 scene yang akan dijalankan pada syuting hari kedelapan, hari ini.

Talent yang terlibat di antaranya yaitu Marcel, Amara Angelica (pemeran Rebecca Gilliard, istri Kei), dan Pak Dani yang memerankan karakter Ahmad (sopir sekaligus teman Kei).

Alur cerita pada syuting tersebut mengisahkan Kei yang terbang dari Jakarta dan tiba di Tala, lalu menuju kampung halamannya di Takisung.

"Jadi, alurnya perjalanan Kei dan Rebecca dari bandara Syamsudinoor Banjarbaru ke Takisung, tapi diwarnai insiden pepet-pepetan mobil dari Geng Husein," papar Joko Nugroho, sutradara Film WLCFBB.

Geng Husein, sebutnya, adalah kelompok bayaran yang disewa perusahaan saingan Amerindo Coal, tempat Kei dan Rebecca bekerja.

"Insiden tersebut menyebabkan Ahmad sang sopir sekaligus teman Mantikei terluka," sebut Joko.

Lebih lanjut ia mengatakan sejak hari pertama hingga saat ini, syuting terlaksana secara lancar.

Animo warga di lokasi syuting juga selalu luar biasa dan merespons positif.

Lebih dari itu, sebut Joko, di beberapa lokasi syuting terdapat semacam anugerah luar biasa karena kondisi alam yang membaik secara alamiah.

Contohnya saat syuting di sungai alam di kawasan wisata Air Terjun Bajuin, Rabu kemarin, air sungai setempat begitu jernih.

Padahal sehari sebelumnya airnya berwarna cokelat.

Bupati Tala H Sukamta yang datang memantau syuting pun juga takjub dan menyatakan hal itu menjadi pertanda yang baik.

"Sejak pagi hingga syuting selesai airnya biru.Saya pikir Tanahlaut menerima kami," tandas Joko.

Begitu pula ketika beberapa hari lalu syuting di Pantai Takisung, lanjut Joko, air laut setempat juga lebih bersih dibanding sebelumnya.

Bahkan hingga malam, warga setempat tetap antusias menonton secara tertib hingga syuting tuntas.

