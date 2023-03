Jadwal Bola Liga Inggris Live TV SCTV Mulai Malam ini Nottingham vs Newcastle, Chelsea vs Everton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV dan streaming Vidio.com laga Liga Inggris pekan 28 yang berlangsung mulai malam hari ini, Sabtu (18/3/2023) dini hari WIB.

Stasiun TV SCTV pekan ini akan kembali menyiarkan gratis dua pertandingan Liga Inggris, yakni Nottingham Forest vs Newcastle dan Chelsea vs Everton.

Tujuh pertandingan pekan 28 Liga Inggris 2022-2023 yang akan berlangsung mulai Sabtu dinihari WIB.

Pertandingan pertama pekan 28 Liga Inggris 2022-2023 dilakoni Nottingham Forest vs Newcastle United.

Laga Nottingham Forest vs Newcastle United akan berlangsung Jumat malam atau Sabtu (18/3/2023) dinihari pukul 03.00 WIB yang tayang gratis lewat siaran langsung SCTV.

Kemudian lima pertandingan berlangsung Sabtu (18/3/2023) malam.

Empat pertandingan kick off bersamaan pukul 22.00 WIB.

Empat pertandingan itu adalah Aston Villa vs Bournemouth, Brentford vs Leicester City, Southampton vs Tottenham Hotspur dan Wolverhampton vs Leeds United.

Satu pertandingan akan berlangsung Minggu (19/3/2023) dinihari pukul 00.30 WIB antara Chelsea vs Everton yang juga tayang di SCTV.

Satu laga terakhir berlangsung Minggu (19/3/2023) malam pukul 21.00 WIB antara Arsenal vs Crystal Palace.

Pekan ini, Arsenal berpeluang menjauh dari Manchester City yang tidak bermain karena tampil di Piala FA.

Peluang Arsenal menang juga terbuka karena tim lawan sedang limbung dan pelatih Patrick Vieira dipecat Jumat (17/3/2023) sehari sebelum pertandingan.

Jika menang, Arsenal akan menjauh dari Manchester City dengan jarak poin menjadi 8 poin.

Tiga pertandingan yang ditunda, seharusnya digelar di pekan 28 ini adaah Liverpool vs Fulham, Brighton & Hove Albion vs Manchester United dan Manchester City vs West Ham United.