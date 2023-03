Ramadhan 2023 Sebentar Lagi Tiba, Ceramah Ustadz Adi Hidayat Soal Keistimewaan Puasa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam waktu dekat kaum muslimin akan memasuki Ramadhan 2023. Ustadz Adi Hidayat jabarkan tentang keistimewaan menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Adapun sekitar satu pekan lagi kita akan memasuki Ramadhan 1444 H. Tentunya kita harus mempersiapkan diri menghadapi bulan istimewa ini.

Dalam satu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat terangkan keistimewaan bagi kaum muslimin yang menunaikan ibadah ini.

Perintah ibadah puasa diturunkan, Ustadz Adi Hidayat menceritakan Nabi Muhammad SAW menjawab dan mengentaskan hoaks yang beredar kala itu yang disebarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah.

Disampaikan Ustadz Adi Hidayat, hal itu tersurat melalui ayat Alquran di Surah Al-Baqarah yang menjelaskan mengenai perintah puasa bagi orang-orang mukmin.

Kini umat Islam berada di hari-hari akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriyah, setelah itu menantikan hadirnya bulan Ramadhan 2023.

Di bulan Ramadhan umat muslim diperintahkan menunaikan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari selama 30 hari atau satu bulan.

Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kalimat pertama dari Rasulullah SAW menyambut perintah puasa.

"Kata Nabi SAW puasa yang kita tunaikan ini spesial dan berbeda dengan yang lain, ketika kaum Yahudi mengatakan puasa mereka puasa yang bagus dan hebat dan diikuti umat Islam, maka kalimat tersebut yang dikatakan Nabi SAW," jelas Ustadz Adi Hidayat dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Adi Hidayat Official.

Surat Al-Baqarah Ayat 183

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Yā ayyuhallażīna āman kutiba 'alaikumu - iyāmu kamā kutiba 'alallażīna ming qablikum la'allakum tattaq n

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Keistimewaan puasa yakni kata ashiyam disebutkan sembilan kali dalam Alquran, selain shiyam ada pula shaum yang disebutkan satu kali dalam Alquran, bermakna umum menunjuk kata imsak.

