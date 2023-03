Link Gratis Live Streaming Badminton All England 2023 RCTI INews TV Babak Semifinal Jam 16.50 WIB

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Ini link Live Streaming gratis Inews TV badminton siaran langsung RCTI babak semifinal All England 2023 hari ini tayang jam 16.50 WIB link TV Online ada disini

Badminton All England 2023 babak semifinal tersaji.

Jadwal All England

babak semifinal al All England Open 2023 bisa diakses mulai jam 16.50 WIB.

laga semifinal juga tayang mulai pukul 02.00 WIB.

Salah satu wakil Indonesia yang melaju ke semifinal adalah pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Meski sudah berumur namun pasangan Ahsan/Hendra masih mampu menujukan magisnya.

Terbukti di perdelapan final mmampu mengalahkan unggulan kelima Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (5/China) 16-21, 21-19, 21-19.

Di semifinal Ahsan/Hendra ditunggu wakil China lainnya Liang Wei Keng/Wang Chang.

Usai laga delapan besar Ahsan mengatakan meski tertinggal namun ereka bisa bangkit.

"Pertama mengucap syukur alhamdulillah sudah bisa melewati pertandingan yang luar biasa. Kami sudah tertinggal lalu bisa menyusul dan menang," kata dia dilansir rilis resmi PBSI.

"Saya memohon maaf kepada lawan hari ini karena selebrasi saya tadi berlebihan," ujar dia.

Ahsan mengaku selebrasi itu murni karena refleks lega setelah tertekan dari awal dan akhirnya bisa menang.

Di gim kedua mereka merasa mau unggul berapapun, kalau lawan mereka pasti seperti itu.

"Pengalaman lalu walau kami tidak kendur tetap mereka bisa menyusul. Intinya tadi tetap fokus dan jangan lengah," sebut dia.