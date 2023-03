Amanda Manopo Menghilang dari Instagram Kala Jonathan Lansing di Jepang, Beda Nasib Arya Saloka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Amanda Manopo sedang menjadi sorotan warganet gegara menghilang dari instagram.

Hampir tidak ada stories khusus yang dibagikan oleh mantan rekan kerja aktor Arya Saloka tersebut.

Namun berbeda dengan Jonathan Lansing, pria yang diisukan sebagai kekasih Amanda justru sedang liburan di Jepang.

Hal tersebut diketahui dari unggahan stories Jonathan melalui akun instagram pribadinya, @jonathanlansing, Sabtu (18/3/2023) kemarin.

Pendeta berusia 30 tahun tersebut membagikan video berdurasi singkat yang menunjukkan aktivitasnya selama mengunjungi Disney Sea Tokyo, Jepang.

Disisi lain, fans menduga Amanda juga sedang berlibur namun sengaja tidak mengekspose kegiatannya.

Dikenal sebagai artis introvert, Amanda memang suka membatasi unggahan instagram demi kenyamanan diri sendiri.

Maklum, semenjak namanya tenar sebagai Andin Ikatan Cinta jadi banyak haters yang suka memantau kehidupan pribadi artis 23 tahun itu.

Dari pantauan Banjarmasinpost.co.id dalam instagram fanbase Amanda, @amandamanopoupdatesz, Minggu (19/3/2023), fans ramai membicarakan idolanya.

Tidak terlihat di instagram, Amanda disebut-sebut sedang liburan.

Kangen lohh @amandamanopo, “ terangnya.

Berikut ini beberapa komentar fans Amanda dalam postingan tersebut.

_rodza : Keren bgt nih anak satu,gak butuh pamer keorang2 kalau dia lagi bersenang2 happy2 liburan beda kaya artist2 lain ke Bali aja PAMERRRRR

76susparty : GK nongol nonggol ini anak