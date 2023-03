Link Nonton Streaming INews TV Final Badminton All England 2023 Hari ini via RCTI+, Derby Indonesia

Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra dalam banner final badminton All England 2023 yang tayang di INews TV. Berikut ini adalah link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis final Badminton All England 2023 hari ini Minggu (19/3/2023) sore mulai jam 17.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis final turnamen Badminton All England 2023 hari ini Minggu (19/3/2023) sore. Ada All Indonesian Final malam ini

Siaran langsung dan Live Streaming All England 2023 hari ini di TV Online INews TV via website RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 17.00 WIB.

Link nonton Live Streaming Badminton gratis All England 2023 melalui INews TV dan RCTI Plus bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Final All England Open 2023 akan diselenggarakan di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Indonesia berhasil mengulangi kejayaan mereka pada sektor ganda putra dengan menciptakan derby di final All England 2023.

Pasangan nomor satu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menjadi penentu setelah meraih kemenangan atas ganda China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Fajar/Rian mencetak kemenangan dua gim langsung untuk menyusul Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang lebih dulu memastikan tempat ke final.

Ini jadi kali pertama bagi Fajar/Rian untuk tampil di partai pamungkas dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia ini.

Adapun bagi Ahsan/Hendra, mereka kembali tampil di final setelah musim lalu meraih pencapaian yang sama.

Ahsan/Hendra masih memburu gelar ketiga di All England setelah pada percobaan terakhir takluk dari Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

The Daddies pun perlu mewaspadai semangat tinggi calon lawan mereka yaitu Fajar/Rian yang masih terjaga sejak kebangkitan pada awal tahun lalu.

Hubungan akrab dengan Ahsan/Hendra pun menjadi dorongan ekstra bagi Fajar/Rian untuk tidak mau mengalah.

"Bestie sudah ke final jadi kami gak mau kalah," kata Fajar merujuk Hendra yang merupakan partner terdekatnya saat pergi bertanding.