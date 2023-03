Peringati HUT ke-49, PPNI Kotabaru Gelar Bazar Kesehatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotabaru mengadakan Bazar Kesehatan.

Kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke - 49 dilaksanakan di lapangan Siringlaut Kotabaru, Minggu (19/3/2023).

Kegiatan dikemas dengan senam sehat bersama. Dilanjutkan pemeriksaan tekanan darah, gula darah secara gratis. Sekaligus memberikan edukasi pola hidup sehat.

Ketua PPNI Kotabaru Aji Khairahdani Iskandar membacakan sambutan tertulis Ketua Umum PPNI Harif Fadillah berkomitmen membangun kekompakan.

Aji memaparkan, HUT tahun ini menjadi momentum meningkatkan komitmen bersama PPNI seluruh tingkatan dan keluarga besar PPNI. Berjuang dan berusaha secara searah, selaras dalam mewujudkan profesionalisme perawat dengan berusaha memperjuangkan kesejahteraan lahir dan batin.

True love aries from the value of sincerity over flaws and weaknesses (cintai profesi dan ketulusan diatas semua kekurangan dan kelemahan.

Sementara itu HUT PPNI yang mengangkat tema "Gapai Sejahtera dengan Profesionalisme", dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Kotabaru H Said Syarifudin.

Menurut dia, perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar dan garda terdepan.

"Kami mengucapkan selamat HUT PPNI ke -49. Pemerintah Daerah Kabupaten selalu berkomitmen untuk selalu mendukung kegiatan PPNI dalam rangka untuk menciptakan kesehatan masyarakat Kotabaru khususnya, dan perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar dan garda terdepan yang sangat multiperan di kesehatan, serta berharap semoga indonesia sehat selalu,"ungkapnya.

Sekadar diketahui, dalam kegiatan juga dilaksanakan sunatan massal yang diikuti 30 peserta anak dengan metode modern. (AOL/*)