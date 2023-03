Fakta Pebulutangkis Syabda Perkasa Meninggal Kecelakaan di Tol Pemalang, Pahlawan Thomas Cup 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar duka menyelimuti dunia olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis muda Syabda Perkasa Belawa dikabarkan meninggal dunia.

Meski belum terkenal, namun dia tercatat pernah menjadi pahlawan Indonesia di Thomas Cup 2022.

Diketahui, adanya kabar duka tersebut dibagikan akun @INABadminton melalui akun Twitter resmi pada Senin (20/3/2023).

Dikabarkan, Syabda meninggal dunia di usia 21 tahun. Dalam cuitan tersebut disebutkan jika Syabda meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Tol Pemalang (Jawa Tengah), pada Senin (20/3/2023) dini hari.

"Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Keluarga besar PP PBSI mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa (21 tahun) dalam kecelakaan di tol Pemalang (Jawa Tengah), Senin (20/3) dini hari."

Atlet senior, Yuni Kartika juga mengungkapkan rasa duka mendalam melalui akun Twitter miliknya, @YuniKartika73.

Yuni Kartika menyebut Syabda meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ziarah sang nenek yang telah meninggal dunia di Sragen.

"Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen utk berziarah krn neneknya meninggal dunia. Selamat Jalan Syabda, You will be," tulisnya.

Baca juga: Live INews TV, Jadwal Badminton Swiss Open Usai All England 2023, Axelsen Adang Wakil Indonesia

Syabda Perkasa Belawa sebelumnya pernah menjadi pahlawan Tim Thomas 2022.

Kala itu, Syabda Perkasa dipanggil PBSI untuk membela tim Thomas di Piala Thomas dan Uber Cup 2022.

Hal itu dilakukan guna menutup kekosongan susunan pemain karena absennya Marcus Fernaldi Gideon lantaran masih pemulihan pasca-operasi.

Dengan dipanggilnya Syabda, maka akan dipastikan bahwa dirinya akan melakoni laga debutnya gelaran Piala Thomas edisi 2022.

Benar saja, pada pertarungan melawan kontingen Korea, Syabda akhirnya diturunkan sekaligus menyumbangkan poin untuk Indonesia.

Syabda juga sukses menjadi pahlawan di laga penentu tim thomas Indonesia.