Pogram Studi Keperawatan Rayakan Dies Natalis ke-15

BANJARMASINPOST.CO.ID - Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat merayakan peringatan Dies Natalis yang ke-15 pada tanggal 21 Maret 2023.

Acara tersebut mengangkat tema “Let’s Improve Our Solidarity While Keeping Our Tradition Shines on 15th Dies Natalis Pskep” yang dilaksanakan di halaman Kampus Program Studi Keperawatan FK ULM.

Program Studi Keperawatan (PsKep) didirikan pada tanggal 24 Maret 2008 yang saat itu masih bernama Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), namun sudah berganti menjadi Program Studi Keperawatan pada tahun 2021.

15 tahun sudah perjalanan panjang Program Studi Keperawatan FK ULM.

Ini merupakan bukti komitmen teguh untuk mempertahankan tradisi-tradisinya yang kaya dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam industry perawatan kesehatan.

Foto bersama pada acara memperingati Dies Natalis ke-15 di halaman Kampus Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. (ISTIMEWA)

Koordinator Program Studi Keperawatan, Agianto, Ns.,MNS.,Ph.D, dalam sambutannya, menyampaikan, bahwa 15 tahun adalah bukan waktu yang sebentar.

Masih banyak yang harus kita lakukan perbaikan dan kita imbangi dengan kebersamaan, ketekunan, kegigihan, solidaritas dan juga sinergisitas.

Kita saling bekerja sama, saling bahu-membahu, serta saling memberikan semangat dan motivasi.

Perlunya kerja sama, saling bahu-membahu, serta saling memberikan semangat dan motivasi satu sama lain. Masih banyak PR yang harus dilaksanakan di prodi.

Target ke depannya adalah program studi bisa akreditasi unggul, akreditasi internasional, mempunyai prodi magister keperawatan, bahkan target selanjutnya adalah menjadi fakultas keperawatan.

Keseruan lomba makan kerupuk dalam acara memperingati Dies Natalis ke-15 di halaman Kampus Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. (ISTIMEWA)

Sehingga, perlu kerja sama yang luar biasa dari semua yang ada di prodi ini, tidak cuma dosen dan tendik, tapi juga dari mahasiswa.

Ns. Agi juga berpesan untuk terus semangat dan jangan sampai padam semangatnya.

Apapun yang bisa dilakukan, lakukan apapun yang bisa ditunjukkan tunjukkan. Kapabilitas anda, kemampuan anda, prestasi anda, dan segalanya yang positif dari anda.

Kita tunjukkan bahwa prodi kita adalah prodi yang baik, prodi yang sangat luar biasa, penuh semangat dan menghasilkan karya inovasi serta prestasi. Jadi, prestasi tidak hanya di tingkat dosen tapi juga mahasiswa.