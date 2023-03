Becca-Bella Kembali Berbasah-basah di Sungai Bajuin, Syuting Film WLCFBB Tinggal Sehari Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dua perempuan cantik pemeran utama Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) kembali berbasah-basah di Sungai Bajuin di kawasan wisata Air Terjun Bajuin di Desa Sungaibakar, Kecamatan Bajuin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (22/3/2023) siang.

Itu menyusul masih ada scene yang harus dilengkapi atau lanjutan dari syuting yang dilakukan pada pekan lalu di lokasi tersebut.

"Untuk melengkapi saja, mengambil detail-detail yang kemarin masih kurang," jelas Joko Nugroho, sutradara sekaligus produser Film WLCFBB

Selain itu juga ada beberapa scene lainnya yang kembali akan dilakukan di lokasi wisata berjarak 22 kilometer dari Kota Pelaihari (ibu kota Tala) tersebut.

Scene syuting pada hari ke-13 hari ini tercatat sebanyak 12 scene dengan enam pengaturan suasana yaitu hutan, tempat indah, alam terbuka, bukit berlatar lembah, air terjun, dan rumah Mantikei.

Setelah syuting di Arter Bajuin, kru dan para pemain akan bergeser lagi ke Desa Sumbermakmur di Kecamatan Takisung untuk syuting bertempat di rumah Mantikei.

Para pemain yang terlibat syuting hari ini yaitu tiga pemain utama yakni Amara Angelica (pemeran Rebecca Gilliard/istri Mantikei), Bella Devita (Nara/mantan pacar Mantikei), dan Marcel Chandrawinata (Mantikei).

Lalu, empat pemain anak yaitu Syahna Sheylla Azzahra (Dita), Farah (Nabila), Angela Joyce Koziol (Rena), dan Miftah (Vito). Kemudian, Abun Hadi (Mako), dan Leny Murdalisa yang memerankan Sanja.

Syuting tersebut juga kembali dipantau langsung oleh Bupati Tala H Sukamta guna memberi support kepada para pemain dan kru film layar lebar bergenre drama tersebut.

Sebagian pengunjung Arter Bajuin juga turut mendekat ke lokasi syuting untuk turut menyaksikan keseruan syuting.

Di sela jeda syuting, mereka juga ramai-ramai berswafoto dengan pemain utama terutama dengan Marcel Chandrawinata.

Joko mengatakan secara keseluruhan sejak hari pertama hingga saat ini proses syuting terlaksana lancar. Meski ada beberapa kendala di lapangan seperti faktor cuaca dan kondisi medan, namun dapat diatasi secara baik.

"Besok hari terakhir syuting. Setelahnya tinggal proses penggarapan pada tahapan berikutnya dan sesuai rencana, kami yakin pada Agustus mendatang sudah tuntas dan film WLCFBB dapat mulai diputar di bioskop," tandas Joko.

Sementara itu tiga pemeran utama yakni Marcel, Amara, dan Bella mengaku senang karena dapat menjalani prosesi syuting secara lancar tanpa hambatan.

"Masyarakat di lokasi syuting juga luar biasa antusiasnya dan selalu memberi dukungan," ucap Bella.

Bupati Tala H Sukamta kembali menegaskan film tersebut akan menjadi media promosi yang efektif untuk mengenalkan Tala secara luas ke publik nasional hingga mancanegara. Karena itu biaya yang dikeluarkan Pemkab Tala sebesar Rp 5,5 miliar cukup kecil jika dibanding manfaat besar yang nanti akan didapat.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)