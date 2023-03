Belasan Hari Syuting di Tanahlaut, Putri Pariwisata Indonesia Terkesan oleh Tingginya Animo Warga

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Selama belasan hari berada di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), mengendapkan kesan tersendiri bagi Bella Devita.

Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 ini mengaku sangat tersanjung oleh keramahan warga di daerah berjuluk Bumi Tuntung Pandang ini.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Kamis (23/3/2023), Bella berada di Tala sejak 5 Maret lalu hingga hari ini.

Namun beberapa pekan sebelumnya, lajang ini juga pernah ke Tala.

Keberadaan Bella di Tala guna menjalani syuting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) yang disutradarai Joko Nugroho dari Happening Film Jakarta.

Hari ini merupakan syuting hari ke-14 sekaligus hari terakhir.

Ada 12 scene yang digarap hari ini di dua lokasi yaitu di wisata Air Terjun Bajuin di Desa Sungaibakar, Kecamatan Bajuin.

Baca juga: Belasan Puskesmas di Tala Belum Miliki USG, Dinkes Upayakan Tahun 2024 Semua Telah Memiliki

Lalu di kantor BPBD Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari.

"Saya sangat senang karena di tiap lokasi syuting, masyarakatnya sangat antusias sejak awal kami syuting. Mereka setia menunggu hingga selesai," ucapnya.

Lebih dari itu, papar Bella, akting warga Tala juga keren.

Sekadar diketahui, di beberapa lokasi syuting memang melibatkan pemeran tambahan (figuran) dan kadang secara massal.

Diakuinya memang kadang ada kendala di lapangan.

Namun seluruhnya dapat diatasi sehingga secara keseluruhan syuting terlaksana lancar.

Bella merupakan salah satu pemeran utama pada film yang diproduksi Yayasan KFT (Karyawan Film dan Televisi) dan Happening Film tersebut.

Ia memerankan karakter antagonis sebagai Nara, gadis desa Tala, mantan pacar Mantikei (karakter utama yang diperankan Marcel Chandrawinata).

Beberapa kali Bella harus berbasah-basahan saat syuting karena di antaranya berlokasi di sungai seperti di sungai alam di kawasan objek wisata Air Terjun Bajuin.

"Itu malah seru bagi saya, sangat menyenangkan," pungkasnya.

(banjarmasinpost.co.id/roy)