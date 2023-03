Gadis Eropa Pemeran Utama Film WLCFBB Kepincut Alam Kalimantan, Sangat Ingin Hiking di Tala

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sejak tiga pekan lalu, bule perempuan muda wira-wiri di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Keberadaannya bahkan cukup familiar bagi sejumlah warga di daerah ini.

Amara Angelica namanya.

Gadis dari Eropa ini selalu riang ketika blusukan ke beberapa tempat di Tala, termasuk ketika harus bertandang ke perdesaan yang jauh dari kota.

Perempuan berkulit putih berhidung mancung itu berada di Tala bukan untuk bersantai, tapi mengikuti syuting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) yang disutradarai Joko Nugroho dari Happening Film Jakarta.

Karena itu tiap hari jadwalnya cukup padat karena dalam sehari syuting yang dijalani hingga belasan scene.

Sebagian lokasinya pun lumayan jauh dari Pelaihari (ibu kota Tala) seperti di Desa Benuaraya Kecamatan Batibati, Desa Sumbermakmur dan Kualatambangan di Kecamatan Takisung.

Pantauan di lapangan, syuting dilakukan secara maraton tiap hari.

Kru sejak pagi sekitar pukul 06.30 Wita telah meluncur ke lokasi, selesainya kadang hingga pukul 02.00 Wita.

Kamis (23/3/2023) hari ini merupakan syuting ke-14 sekaligus sesi pamungkas atau terakhir.

Lokasinya dua tempat yakni di kawasan wisata Air Terjun Bajuin di Desa Sungaibakar, Kecamatan Bajuin, dan di kantor BPBD Tala di Pelaihari. Amara pun kembali syuting hari ini.

Pemain yang terlibat syuting enam orang yaitu Amara Angelica (pemeran Rebecca Gilliard), Marcel Chandrawinata (Mantikei), Bella Devita (Nara), Abun Hadi (Mako), Leny Murdalisa (Sanja), dan Dani (Ahmad).

Kepada banjarmasinpost.co.id dengan dialeg Bahasa Indonesia campur Bahasa Inggris, Amara mengaku selalu surprise karena tingginya antusias warga di tiap lokasi syuting.

"Itu membuat suasana lebih seru dan membuat kami lebih bersemangat lagi. Melihat banyak orang itu bikin saya senang. Banyak ketemu semua orang, I like that," ucapnya.

Baginya alam di Tala juga sangat keren dan hal itu membuatnya tertarik.