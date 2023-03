Jadwal Bola Kualifikasi EURO 2024, Italia vs Inggris Live INews TV, Prancis vs Belanda Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung (live) INews TV pertandingan kualifikasi EURO 2024 yang berlangsung mulai malam ini, Kamis (23/3/2023) malam WIB.

INews TV malam ini akan menyiarkan satu pertandingan kualifikasi EURO 2024, yakni big match Italia vs Inggris.

Selain itu, sejumlah pertandingan kualifikasi EURO 2024 juga dapat disaksikan juga secara streaming di MNC Sport di Vision+ dan RCTI+.

Big match timnas Italia vs Inggris dan Prancis vs Belanda menjadi dua diantara pertandingan yang disorot dalam jadwal Kualifikasi Euro 2024.

Kualifikasi Euro 2024 menggulirkan matchday 1 pada 23-25 Maret ini atau bertepatan dengan hari-hari awal Ramadan di Indonesia.

Dalam dua hari ke depan terdapat 23 pertandingan yang mencakup tim-tim dari Grup A-J.

Ronde penyisihan menuju Piala Eropa di Jerman tahun depan diawali oleh partai Kazakstan vs Slovenia di Grup H, Kamis (23/3/2023) malam pukul 22.00 WIB.

Dari semua pertandingan yang tersaji di matchday 1, bentrokan empat raksasa Eropa harus mengambil porsi sorotan lebih besar.

Mereka ialah duel timnas Italia vs Inggris di Grup C dan timnas Prancis vs Belanda di Grup B.

Timnas Inggris mengusung misi balas dendam atas kekalahan mereka dari Gli Azzurri di final Piala Eropa 2020.

Dua tahun lalu dalam final di Wembley, Harry Kane dkk dipaksa bertekuk lutut akibat kalah adu penalti.

Misi pasukan Gareth Southgate melakukan revans jadi berlipat karena Italia juga berandil membuat mereka terdegradasi ke Liga B atau kasta kedua UEFA Nations League.

Dalam liga antarnegara Eropa musim 2022-2023, Azzurri menahan Inggris 0-0 dan menang 1-0 dalam sepasang pertemuan tahun lalu.