Sebut Udara di Tala Sangat Bersih, Marcel Juga Ngaku Sukai Tigaron dan Papuyu

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Alam di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), begitu mengesankan bagi aktor Jakarta Marcel Chandrawinata.

Karena itu kembaran Mischa Chandrawinata ini mengaku betah berada di Tala.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Kamis (23/3/2023), sejak awal Maret 2023 lalu Marcel stay sementara di Kota Pelaihari.

Ia menginap di salah satu hotel ternama di kawasan Jalan KH Mansyur Pelaihari bersama para pemain dan kru film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) lainnya.

"Saya tiba di Tala sejak 3 Maret kemarin. Paling luar biasa di sini (Tala), udaranya bersih sekali. Muka saya jadi lebih bersih. Kemarin adegan banyak tanah tapi tidak kotor," ucap Marcel.

Sebagai pemeran utama film yang diproduksi Yayasan KFT (Karyawan Film dan Televisi) dan Rumah Produksi Happening Film Jakarta ini, Marcel memang hampir tiap hari menjalani syuting.

Di antaranya ia juga harus menjalani scene syuting dengan kondisi yang kotor.

Ini karena pada film yang disutradarai Joko Nugroho itu, ada alur cerita yang mengisahkan Mantikei (diperankan Marcel) yang terjatuh bersama pesawatnya di hutan belantara di Tala.

Menurut Marcel, kuliner lokal di Tala juga menyenangkan dan cocok dengan lidahnya.

"Saya sudah nyoba masakan (sayur) tigaron, juga sudah makan ikan papuyu. Semuanya enak-enak," aku ayah satu anak ini.

Selain itu, papar Marcel, hal paling luar biasa baginya yakni tingginya support Bupati Tala H Sukamta.

Selain itu juga ia nilai sangat kooperatif serta berkenan syuting diperlakukan seperti pemain biasanya.

"Jadi kalau memang harus menunggu ya menunggu. Jadi luar biasa, terimakasih undanganya, terimakasih Tanahlaut, semoga makin sukses dan makin berjaya. Ditunggu mega-mega proyek berikutnya," ucap Marcel.

Pantauan di lapangan, Sukamta lumayan sering memantau langsung proses syuting di sejumlah tempat.

Di antaranya di waduk PTPN 13 di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari.

Lalu, di Air Terjun Bajuin di Desa Sungaibakar Kecamatan Bajuin dan di Desa Sumbermakmur Kecamatan Takisung, di Pantai Takisung di Desa Takisung.

Di lokasi syuting di Air Terjun Bajuin bahkan setidaknya dua kali Sukamta datang guna memberi semangat bagi para pemain dan kru film.

(banjarmasinpost.co.id/roy)