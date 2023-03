Penyebab Ariel NOAH Absen Kala BCL Gandeng Tiko Aryawardhana di Acara Ultah Disorot, Baru Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehadiran Tiko Aryawardhana saat Bunga Citra Lestari atau BCL rayakan pesta ulang tahun secara meriah ramai dihubungkan dengan absennya Ariel NOAH.

Apalagi kini janda Mendiang Ashraf Sinclair itu santer dikabarkan menjalin hubungan dengan Tiko yang notabene juga seorang duda.

Ya, sebelumnya BCL dan Ariel memang ramai dicurigai menjalin hubungan setelah beberapa kali tampil mesra.

Pun saat BCL menyelenggarakan konser bertajuk Blossom Intimate Concert di Singapura beberapa waktu lalu, Ariel juga ikut berkolaborasi dengan ibunda Noah Sinclair ini.

Sontak BCL yang sudah mulai memamerkan hubungannya dengan Tiko itu dicurigai jadi penyebab absennya Ariel.

Padahal pada pesta ulang tahun sebelumnya Ariel selalu jadi tamu spesial wanita yang akrab disapa Unge tersebut.

Kemeriahan pesta ulang tahun ke-40 BCL itu diunggah melalui video di akun instagram pribadinya Kamis (23/3/2023).

Terlihat BCL tampil anggun mengenakan gaun berwarna hijau didampingi oleh Tiko yang berdiri di sampingnya.

"Singing and dancing through the night under the mirror ball in glittery outfit just like Studio 54 glory days.. It couldn’t be more perfect as we’re having fun serenaded by @senandungnada.id and @diskoria.selekta numbers..

Thank you for all of you who came and celebrated my 40th birthday.. I feel so blessed & thankful for your wishes and joy for me. Thank you for the love.. And life might be full of ups and downs, but cheers to 40 wisdom with 20 spirit!" tulis Unge.

Sayangnya Ariel yang hampir selalu hadir di momen spesial BCL kini tampak absen.

Ketidak hadiran Ariel untuk pertama kalinya ini pun langsung ramai jadi perbincangan warganet.

"rachmawatieermaa : Ko ga lihat Ariel Noah,biasa ada.waktu suami nya masih hidup juga kalau Unge ultah selalu di undang,"

"adelladitap's : Cari Ariel acu mana ya,"