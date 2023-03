Siap Jalani Pre-Season Test dan Seri 1 ARRC 2023 Thailand, Pebalap Yamaha Ini Yakin Bersama Tim YRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Yamaha Racing Indonesia (YRI) akan kembali berkompetisi dalam gelaran balap bergengsi Asia Road Racing Championship 2023 (ARRC 2023).

Pre-season Test ARRC 2023 dilakukan pada 21-22 Maret 2023 di Chang International Circuit Buriram, Thailand.

Setelah itu akan berlangsung Seri 1 pada tanggal 24-26 Maret 2023 di sirkuit yang sama.

Formasi tim YRI musim balap 2023 berpotensi untuk meraih hasil maksimal di ajang kejuaraan internasional.

Pada kelas Supersports 600cc (SS600) yang mengandalkan pacuan motor Yamaha YZF-R6 diperkuat Galang Hendra Pratama yang sudah tahun kedua bersaing di SS600.

Adapun team matenya yang baru bergabung dengan YRI adalah AM Fadly.

Fadly pada musim 2022 lalu adalah juara umum kelas AP250.

Kombinasi keduanya makin mempersolid kekuatan pasukan YRI di level SS600.

Kelas SS600

Berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari persiapan fisik dan daya tahan, serta latihan dengan motor ataupun mengikuti event balap nasional, seperti Mandalika Racing Series (MRS) yang dilaksanakan pada 5 Maret lalu.

”Musim kedua ini saya ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Sirkuit Chang International, merupakan karakter sirkuit yang saya sukai dan saya merasa lebih optimis dengan hasil kemenangan balap kemarin di MRS,” ucap Galang Hendra Pratama.

Dikatakannya, ia sudah melaksanakan persiapan fisik dan latihan dengan menggunakan R6 pada saat latihan di Sentul.

"Strategi saya tetap sama, just always think to be a winner in every round. Saya yakin akan berhasil dengan team work dari YRI,” ungkap AM Fadly.

Kelas AP250