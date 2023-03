Jadwal Bola Liga Inggris Live SCTV, Haaland Diragukan saat Man City vs Liverpool, Arsenal vs Leeds

Erling Haaland dikawal ketat Virgil van Dijk pada laga Liverpool vs Manchester City di Liga Inggris.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV dan Moji TV laga Liga Inggris pekan 29 yang akan mebali tayang di stasin TV SCTV.

Pekan 29 Liga Inggris akan dipanaskan sejumlah big match seperti Man City vs Liverpool, Arsenal vs Leeds hingga Newcastle United vs Manchester United.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 29 sendiri baru akan dimulai pada Sabtu, 1 April 2023 mendatang. Pekan ini, liga-liga top Eropa memasuki masa jeda internasional FIFA Matchday.

Salah satu laga Liga Inggris pekan 29 yang jelas dinanti adalah Man City vs Liverpool.

Erling Haaland sejatinya dipanggil pelatih timnas Norwegia, Stale Solbakken, untuk dua pertandingan Kualifikasi Euro 2024.

Sepasang pertandingan yang akan dihadapi Norwegia pada periode kali ini adalah versus timnas Spanyol dan Georgia.

Lawan yang disebut pertama akan dihadapi Lovene di Stadion La Rosaleda, Sabtu (25/3/2023) waktu setempat atau Minggu pukul 02.45 WIB.

Kemudian, timnas Norwegia akan bentrok dengan Georgia di Adjarabet Arena, Selasa (28/3/2023) waktu setempat atau pukul 23.00 WIB.

Namun, Haaland harus undur diri dari skuad Norwegia karena mengalami cedera pangkal paha.

Haaland pun dikembalikan ke klubnya, Manchester City.

Alf-Inge Haaland mengungkapkan bahwa anaknya saat ini tengah menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit Barcelona.

Haaland juga akan berada di Marbella, Spanyol, selama beberapa waktu untuk menjalani pemulihan.

"Manchester City memiliki kemitraan dengan sebuah rumah sakit di Barcelona," kata Alf-Eing Haaland seperti dikutip BolaSport.com dari Goal Internasional.

"Dia telah berada di sana untuk pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut."