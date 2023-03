Link Indosiar Live Streaming Bola Timnas Indonesia vs Burundi Siaran Langsung Uji Coba Malam Ini

Banner para pemain Timnas Indonesia. Link Live Streaming Indosiar laga Timnas Indonesia vs Burundi di uji coba malam ini. Laga Siaran Langsung Bola via TV Online Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming Indosiar laga Timnas Indonesia vs Burundi di laga uji coba. Laga akan Siaran Langsung Indosiar malam ini.

Pertandingan Indonesia vs Burundi juga bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com via yang tersedia.

Bagi yang mencari Link Live streaming bola Indosiar bisa disimak. Link Live Streaming Timnas Indonesia di Vidio.com ada di bagian berita ini.

Laga Timnas Indonesia versus Burundi yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Sabtu (25/3/2023).

Ini merupakan laga leg 1 dari dua leg yang rencananya akan dilakukan bagi kedua tim di FIFA Matchday ini.

Meski hanya uji coba, timnas Indonesia dan Burundi memiliki tujuan yang berbeda.

Duel Indonesia vs Burundi akan menjadi ujian bagi pelatih Shin Tae-yong sekaligus bagi Jordi Amat dkk.

Melansir laman Tribunnews.com, bek Jordi Amat berambisi membawa Timnas Indonesia tampil mendominasi kontra Burundi.

Skuad Garuda akan menghadapi laga pertama dari dua laga persahabatan melawan Burundi di FIFA Matchday 2023.

FIFA Matchday Indonesis vs Burundi kali ini menjadi kesempatan kedua bagi Jordi Amat setelah resmi menjadi warga negara Indonesia.

Menjelang laga lawan Burundi, Jordi Amat berharap timnas Indonesia bisa tampil menyerang hingga memegang penuh kendali pertandingan.

"Seperti yang Anda ketahui, kami bermain pada AFF pada Natal (Desember) silam," kata Jordi Amat dikutip dari BolaSport.

"Tim selalu mengolah bola dengan baik dan kami suka menyerang. Kami suka menguasai irama permainan. Dan saya mengharapkan hal yang sama untuk dua pertandingan ini," ujarnya.

Mantan pemain Swansea City itu juga berharap timnas Indonesia menyapu dua laga itu dengan kemenangan.