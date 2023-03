Tanpa Aurel dan Azriel, Krisdayanti Pamer Hadiah Anang dan Ashanty Kala Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berulang tahun ke-48, Krisdayanti rayakan pertambahan usia tanpa dihadiri kedua buah hatinya Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Diketahui saat ibu kandung keduanya berulang tahun, Aurel dan Azriel sedang melaksanakan ibadah umrah bersama Ameena Hanna Nur Atta, Atta Halilintar, Ashanty, dan Anang Hermansyah.

Meski tak bisa menghadiri pesta perayaan ulang tahun Krisdayanti yang diselenggarakan dengan buka puasa bersama, baik Aurel dan Atta serta Anang dan Ashanty tak ketinggalan mengirimkan hadiah untuk isri Raul Lemos tersebut.

Memang diketahui Atta dan Aurel sudah melaksanakan ibadah umrah sejak beberapa hari lalu dengan memboyong Ameena.

Keduanya berangkat sebelum bulan ramadhan tiba disusul dengan rombongan keluarga Anang dan Ashanty yang juga melaksanakan ibadah umrah.

Alhasil saat Krisdayanti merayakan ulang tahunnya yang ke-48 pada Jumat (24/3/2023) kemarin, Aurel dan Azriel tak bisa menghadiri syukuran pertambahan usia ibunya tersebut.

Walau tak bisa ikut memeriahkan ulang tahun secara langsung, dilansir melalui unggahan di akun instagram @krisdayantilemos, anak - anak serta keluarga mantan suaminya itu masih memberikan perhatian.

Krisdayanti memamerkan kue hasil kiriman dari Atta, Aurel, dan Ameena yang masih belum tiba di Indonesia.

"Walau pun kalian jauh terima kasih karena selalu menyambung doa buat mimi thank you so much anak - anakku, tuh dari Ameena," pamer KD.

Tak hanya dari Aurel dan Atta, KD juga menunjukan hadiah kue yang dikirimkan oleh Azriel, Ashanty, dan Anang Hermansyah.

"Thank you," tulis KD.

Tampak kue yang dikirimkan oleh keluarga Anang dan Ashanty tersebut berwarna hijau dan dibalur dengan parutan kelapa persis klepon.

Sementara itu rombongan umrah The Hermansyah A6 terlihat bersiap segera pulang ke Indonesia pada hari ini Sabtu (25/3/2023).

