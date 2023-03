Jadwal Bola Live TV Malam ini, INews Ada Inggris v Ukraina - Luksemburg v Portugal, Italia Streaming

Jadwal siaran langsung (live) bola di INews TV dan Live Streaming TV Online RCTI Plus malam hari ini, Minggu (26/3/2023) hingga Senin (27/3/2023) dini hari akan diwarnai dua pertandingan kualifikasi Euro 2024 antara Inggris vs Ukraina dan Luksemburg vs Portugal.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola malam hari ini, Minggu (26/3/2023) hingga Senin (27/3/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti diwarnai sejumlah pertandingan menarik mulai dari laga timnas Indonesia vs Burundi hingga kualifikasi Euro 2024.

Di ajang Liga 1, laga Barito Putera vs PSIS Semarang akan tersaji di Stadion Demang Lehman pukul 20.30 WIB.

Sementara itu, INews TV dan Live Streaming TV Online RCTI Plus malam ini akan menyiarkan langsung dua pertandingan sepakbola kualifikasi Euro 2024 antara Inggris vs Ukraina dan Luksemburg vs Portugal.

Lalu, duel seru antara Inggris vs Ukraina yang digelar di Stadion Wembley mewarnai laga Kualifikasi Euro 2024.

Laga Inggris vs Ukraina diprediksi berlangsung sengit apalagi mempertemukan dua pemain andalan Arsenal di sisi yang sama yakni Bukayo Saka dan Oleksandr Zinchenko.

Mykhailo Mudryk yang baru bergabung dengan Chelsea pada musim dingin juga akan melawan rekan setimnya sendiri yakni Ben Chilwell.

Setelah laga Inggris vs Ukraina akan tersaji pertandingan antara Luksemburg vs Portugal dan Malta vs Italia pada ajang yang sama.

Megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo punya peluang besar untuk bisa panen rekor lagi jika tampil menawan melawan Luksemburg.

Sementara, Italia akan mencoba bangkit meraih kemenangan saat melawan Malta, setelah dikalahkan Inggris pada laga sebelumnya.

Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini, Minggu (26/3/2023) hingga Senin (27/3/2023) dan TV yang menyiarkan:

Minggu, 26 Maret 2023

Pukul 18.30 WIB - Singapura vs Macau (FIFA Matchday)

Pukul 20.00 WIB - Kazakhstan vs Denmark (FIFA Matchday)