Man United Saingi Arsenal untuk the Next Haaland, Striker Top tapi Murah Selevel Osimhen dan Kana

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United (Man United) menyaingi Arsenal untuk transfer striker yang dijuluki 'the next Haaland', Rasmus Hojlund dan mereka memiliki keuntungan besar atas the Gunners.

Striker Atalanta ini dibandingkan dengan mesin gol Man City, Erling Haaland dan harganya jauh lebih murah dari Victor Osimhen dan Harry Kane yang juga jadi target Man United.

Man United akan menyaingi Arsenal dalam perlombaan untuk merekrut striker Rasmus Hojlund.

Bintang Atalanta itu dijuluki sebagai "the next Erling Haaland karena fisik dan naluri mencetak golnya.

Man United seharusnya memiliki minat yang nyata pada Hojlund dan dia akan menyambut baik kepindahan ke Old Trafford, memberi mereka keuntungan atas calon pelamar lainnya.

Pemain itu adalah penggemar klub dan Sport Witness melaporkan bahwa dia berkata dia tidak akan menyembunyikan fakta bahwa dia adalah penggemar berat Manchester United.

"Jadi secara pribadi, itu akan menjadi salah satu hal terbesar bagi saya," kata Hojlund, dikutip Minggu, (26/3/2023).

Hojlund dihargai lebih dari £ 30 juta oleh Atalanta, yang mengontraknya dengan setengah harga musim panas lalu dari pakaian Austria Sturm Graz.

Dia mencetak hat-trick untuk Denmark dalam kemenangan mereka atas Finlandia dilaga perdana tugas internasional pertamanya.

Tiga gol tersebut menambah delapan gol yang telah dia cetak untuk tim Serie A musim ini.

Man Utd ingin menambahkan striker baru ke skuad mereka musim panas ini dan pemain berusia 20 tahun itu dipandang lebih bisa dicapai daripada Harry Kane dari Tottenham atau Victor Osimhen dari Napoli .

Hojlund juga dikabarkan tetap berada di radar Arsenal dan Real Madrid.

Dia telah dibandingkan dengan Haaland bukan hanya karena latar belakang Skandinavia mereka.

Tetapi juga karena fisiknya sementara juga memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang sama dengan bintang Manchester City itu.