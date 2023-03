Gio Jadi Pemenang MasterChef Indonesia 10, Rommy si Peserta Asal Kalsel Beri Pesan Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang bergengsi MasterChef Indonesia 10 di RCTI akhirnya dimenangkan oleh Giovanni Vergio alias Gio.

Gio berhasil mengalahkan Ami, seorang fresh graduate yang jago membuat dessert.

Banyak kenangan yang tercipta di antara para kontestan selama di galeri MasterChef Indonesia 10.

Termasuk yang dirasakan oleh Rommy Gonadi, MasterChef Indonesia 10 asal Kalimantan Selatan (Kalsel) itu.

Rommy memberikan pesan khusus kepada Gio sang juara 1 MasterChef Indonesia musim ke-10 itu.

Hal tersebut diketahui dari postingan instagram pribadi Rommy, @rommy.mci10, postingan Minggu (26/3/2023) malam.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Senin (27/3/2023), Rommy turut bahagia dan bangga atas kemenangan Gio.

Sebagai salah satu kontestan di sana, Rommy tahu betul perjalanan yang dilalui Gio ada kalanya naik dan turun.

Rommy merasa Gio pantas menjadi pemenang dengan segala kelebihan potensi memasak yang dia miliki.

“CONGRATULATIONS GIO @gio.mci10

Gw happy dan bangga banget bisa liat lo angkat trophy Masterchef Indonesia Season 10, setelah liat ups and downs nya perjalanan lo disini. Bro,u freakin deserve it!, “ kata Rommy.

Harapannya, kedepan Gio dapat meneruskan kehidupannya dengan baik dan mempunyai masa depan yang lebih baik.

“I wish you the best for your life and future ahead! Thank you for being such a good friend in this competition!, “ lanjutnya.

Selain itu, Rommy juga memuji istri Gio, Natasha Mannuela yang telah mendukung suaminya sampai detik ini.