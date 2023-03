Berbuka Puasa dengan Menikmati Menu Nusantara ala Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setiap hari di momen Ramadhan 1444 H, Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru menyuguhkan aneka ragam menu Nusantara dan Asia.

Itu disajikan untuk tamu dan pengunjung hotel syariah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam konsep Kelana Rasa Iftar Food Fair.

"Karena konsep menu Nusantara maupun Asia banyak, maka setiap harinya pelanggan akan disuguhkan menu makanan khas dari provinsi berbeda-beda. Hari ini kebetulan ada makanan khas dari Balikpapan Roti Mantau dan banyak jenis yang lainnya," kata General Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kholid Basyaiban, pada saat acara mengenalkan program sajian pada Ramadhan ini, Senin (27/3/2023) malam.

Selain menu Nusantara, para pengunjung juga dapat menikmati aneka ikan bakar dan Kids Corner.

Bahkan, mereka dapat menikmati berbagai menu makanan di Pool Deck, Meeting Room maupun resto Grand Dafam Q Hotel.

"Sajian ini bisa dinikmati untuk warga di Kalsel yang ke Q Dafam dengan Rp150.000. Seharga Anda bisa menikmati all you can eat. Selain itu ada diskon, dimana jika Anda kamu memesan untuk 5 maupun 10 orang, dan gratis 1 paket makanan jika memesan 10," urainya.

Soal hunian, disampaikannya, pada awal Ramadhan 2023 cukup sepi.

Akan tetapi masuk di akhir pekan pertama Ramadhan, mulai meningkat dan optimis terus bertambah.

Mengenai kamar, dia menyampaikan, Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru ada 7 tipe, yakni Deluxe, Deluxe Balcony, Executive, Executive Balcony, Junior Suite, Royal Suite dan President Suite.

Ditawarkan mulai dari Rp 644.000 hingga Rp 3.000.0000, termasuk menu untuk sahur.

"Untuk yang tidak berpuasa akan disiapkan sarapan dan diantarkan langsung ke kamar, " jelasnya.

Pada acara ini, turut hadir GM Business Banjarmasin Post, A Wahyu Indriyanta, bersama

Superintendent Iklan Cetak Banjarmasin Post, Vera Yunita, dan Husai dari tim Iklan Banjarmasin Post.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)