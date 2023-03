Film WLCFBB Diyakini Bakal Box Office, Sukamta: Menparekraf Bilang Jadi Role Model Promosi Daerah

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Langkah baru yang ditempuh Pemkab Tanahlaut (Tala) mempromosikan daerah melalui film disebut-sebut mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat.

Karena itu Bupati Tala H Sukamta meyakini pembuatan Film berjudul When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) yang dibiayai pemerintahannya itu akan menginspirasi daerah lain.

"Film promosi kita itu diapresiasi oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf) Pak Sandiaga Uno," ucap Sukamta kepada banjarmasinpost.co.id, Selasa (28/3/2023).

Ia mengatakan dirinya telah bertemu Menparekraf. "Beliau mengatakan bahwa Tala akan dijadikan contoh. Promosi (film)nya akan dibantu juga. Beliau akan mempromosikan ini sebagai satu model promosi pariwisata," papar Sukamta.

Sukamta menuturkan langkahnya mempromosikan daerah melalui film memang sesuatu yang baru.

Pemerintahannya melakukan dengan proses kerjasama swakelola antara pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan Yayasan KFT (Karyawan Film dan Televisi).

Ditegaskannya, KFT adalah organisasi perfilman ternama yang didirikan oleh tokoh film nasional yaitu (alm) Asrul Sani. Yayasan ini membawahi bioskop-bioskop di Indonesia dan distributor film di Indonesia.

"Jadi kerjasama ini bagus dan Insya Allah mulai sekarang sudah saya rumuskan bagaimana nanti pemanfaatan film kami bikin tersebut," jelasnya.

Melalui kerjasama pemanfaatan tersebut, sambungnya, pemerintahannya akan mendapatkan dua penerimaan.

Pertama yakni sewa. Mengenai hal ini nanti disusun regulasinya dan akan dilakukan appraisal. Jadi, setelah selesai film maka akan dicatat sebagai aset.

"Setelah itu barulah nanti akan ada lagi kesepakatan bersama menyangkut distribusi," kata Sukamta.

Kedua, lanjutnya, adalah profit sharing atau keuntungan yang didapat dari distribusi film tersebut.

"Bisa jadi nanti ini justru akan kembali modal bahkan bisa lebih ketika film ini betul-betul nanti jadi box office dan saya yakini itu," tandas Sukamta.

Jika nanti memang kembali modal dan jika justru malah lebih besar, sebutnya, maka dapat dibikin film WLCFBB part 2 seperti film Rambo yang ada part 1, 2, dan 3. "Tentu gak apa-apa, toh memberikan penghasilan kepada daerah," pungkasnya.