Petani di Kabupaten Tanah Bumbu Mulai Memasuki Masa Panen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN – Petani di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), memasuki masa panen padi musim tanam Oktober- Maret.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tanbu, Hairuddin, diwakili Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Robby Chandra, Senin (27/03/2023), di Batulicin.

Dimulainya musim panen padi ini diharapkan dapat membantu menstabilkan harga beras sehingga inflasi dapat terkendali.

“Mulai awal Maret sudah banyak yang panen padi, dan perkiraan puncak panen pada April,” ucapnya.

Kemudian, Robby mengatakan, perkiraan luas panen padi di Kabupaten Tanbu pada Januari seluas 249 hektare, Februari 406 hektare dan Maret 1.552 hektare.

Saat ini, lanjut ujar Robby, Pemkab Tanbu terus berupaya menjaga ketersediaan produksi pangan khususnya padi.

“DKPP Kabupaten Tanbu terus melakukan pembinaan dan memotivasi kepada pelaku usaha tani untuk terus meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih varietas unggul bermutu, dan berproduktivitas tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu untuk harga saat ini, yakni Gabah Kering Panen (GKP) Rp 5.300 – Rp 5.500 per kg, harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp 6.500 – Rp 7.000 per kg dan harga beras Rp 13.000 – Rp 15.300 per kg. (AOL/*)