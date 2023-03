Ramadhan 2023, Hotel Galaxy Banjarmasin Sajikan Menu Puasa Berbeda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hotel Galaxy Banjarmasin menghadirkan sajian menu berbuka puasa bernuansa berbeda.

Selain khas Nusantara, hotel yang berada di Jalan A Yani Km 2 itu juga menyediakan makanan berat sebagai hidangan utama.

"Andalan kami roast corner yang setiap harinya menghadirkan menu berbeda," kata Manager Hotel Galaxy Banjarmasin, Fanggi Sumarco, Senin (27/3/2023).

Hidangan satu ini termasuk favorit pengunjung, dengan tingkat kematangan beef atau daging sapi medium.

Pada Galaxy Hotel Banjarmasin ini juga menyiapkan makan di roast corner itu dengan bahan berkualitas yang setiap harinya bergantian dengan jenis lain.

Hidangan yang disajikan, yakni ikan, daging sapi dan daging ayam dengan memiliki pilihan siraman saos. Dari teriyaki, lada hitam, dan barbeque.

"Kami ingin menonjolkan yang berbeda dari hotel lainnya," ujar Fanggi.

Untuk harganya sendiri ujar Fanggy dibandrol Rp 188 ribu per orang dengan all U can eat atau makan sepuasnya.

Khusus pada awal Ramadhan hingga 29 Maret pihaknya memberikan harga promo jadi Rp 168 ribu per orang.

"Harus dimakan di tempat, tidak boleh dibawa pulang," ucapnya.

Bagi pencinta kue tradisional khas banjar, pengunjung tidak perlu khawatir.

Sebab, pihak hotel sudah menyediakan beberapa menu kue tradisional.

Tentutnya cara sajiannya yang sedikit berbeda dari hotel lainnya. Misalnya pada kolak disajikan dengan terpisah dari kuah dan gulanya. Agar pengunjung bisa menakar sendiri tingkat kemanisan dari kolak tersebut.

"Mudah-mudahan ini menambah kenikmatan pengunjung dalam berbuka puasa," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)