Menakar Arah Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Oleh: Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang, Peneliti di Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

BANJARMASINPOST.CO.ID - “KAMI berkomitmen menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa kekhawatiran akan kehilangan investor yang akan melakukan investasi di negeri ini.” Untuk menolak lupa, demikian janji Presiden Joko Widodo dalam agenda lingkungan hidup di Nawacita Jilid I.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). UU Cipta Kerja merupakan pendekatan sapu jagat (omnibus law) yang digunakan sebagai tongkat ajaib menjawab hambatan utama investasi. Pemerintah beraksioma bahwa dengan UU ini maka target peringkat kemudahan berusaha dari 73 pada 2019, menjadi 40 pada 2024 dapat terwujud.

Polemik timbul dengan indikasi dilemahkannya peran izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Izin lingkungan merupakan persyaratan memperoleh izin usaha yang diamanahkan dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui Amdal. Dari sekian banyak hambatan regulasi dan perizinan yang dikaji Bank Dunia, pemerintah memandang izin lingkungan dan Amdal, sebagai prioritas yang harus dipangkas.

Pelemahan peran izin lingkungan dan Amdal sudah dimulai dengan terbitnya PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, izin lingkungan hanya sekadar komitmen pelaku usaha, yang bisa diurus setelah izin usaha terbit. Pemerintah terkesan memanjakan spesies pengusaha hiperkapitalis.

Disinilah keunikan pemerintahan. Adanya kesulitan pengusaha dalam proses Amdal yang dipandang menelan biaya mahal dan prosedur panjang, maka Amdal dan izin lingkungan dipandang sebagai musuh utama investasi yang harus dipangkas. Analog dengan satu juta pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak lulus ambang batas (passing grade) rekrutmen tahun 2018. Passing grade pun diturunkan. Visi birokrasi berkelas dunia hanya menjadi mimpi. Bahaya besar ketika tekanan kepentingan pemburu rente menurunkan rasionalitas dan kecerdasan pemerintah dalam menyusun kebijakan kritikal. Masa depan Indonesia dipertaruhkan.

Kembali ke Konstitusi

Kondisi kritis lingkungan hidup Indonesia telah banyak disorot, termasuk dalam dua film yang dibintangi aktor Hollywood, Harrison Ford di Years of Living Dangerously (2014), dan Leonardo Di Caprio pada Before The Flood (2016). Film dokumenter tersebut memperlihatkan dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan atas intensitas aktivitas ekonomi yang digenjot tanpa memberikan perhatian yang serius terhadap kelestarian lingkungan. Penghargaan tertinggi lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia baik Kalpataru dan Wana Lestari telah dikembalikan para aktivis lingkungan hidup di depan Istana Negara pada satu dekade silam di tahun 2013 sebagai bentuk protes dan kekecewaan kepada pemerintah RI.

Implementasi UU ini menunjukkan kemunduran Indonesia dalam menjamin lingkungan hidup. Alih-alih memperkuat UU 32/2009, pemerintah lebih memilih menjauh dari kiblat pengelolaan ekonomi yang dimandatkan dalam konstitusi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yakni demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di tengah rezim UU 32/2009 yang menjadikan izin lingkungan dan Amdal sebagai garda keberlanjutan lingkungan hidup, nyatanya tidak menjamin Indonesia aman dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Pemerintah harusnya menjalankan pemantauan dan pengendalian yang ketat atas korporasi yang telah mengantongi izin lingkungan. Misalnya di kawasan wisata super prioritas nasional Danau Toba yang kini juga telah menyandang label UNESCO Global Geopark.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Danau Toba tercatat memperihatinkan pada 60,75 dari 100. Permukaan air Danau Toba telah menurun secara signifikan sebesar 2,4 cm per tahun, dari tahun 1957 hingga 2016 dengan ketinggian air permukaan pada 903 meter dari permukaan laut (mdpl) dari seharusnya ada pada kisaran 905 mdpl (Irwandi, et al., 2021). Keindahan dan keasrian alam Danau Toba (biodiversity) adalah daya tarik utama datangnya wisatawan lokal dan mancanegara.

Sejatinya izin lingkungan dan Amdal adalah instrumen negara untuk mengontrol kebebasan atas eksploitasi berlebihan. Pelemahan instrumen ini hanya untuk motif penyederhanaan regulasi semata, akan membawa kehancuran bersama. Izin lingkungan dan Amdal adalah jantung untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita, untuk lebih mencintai lingkungan hidup. Kenormalan baru (new normal) jangan hanya sebutan populis, tanpa ada transformasi drastis. Zona hijau semakin berkurang dengan semakin buruknya tata ruang dan deforestasi. Sastrawan terkemuka, Anton Chekov (1896) memberikan kritiknya dimana manusia diberkahi dengan akal budi untuk melipatgandakan warisan bagi generasi selanjutnya. Namun manusia tidak menciptakan apa-apa, hanya bisa menghancurkan. Hutan semakin sedikit, sungai mengering, satwa liar punah, iklim hancur, dan setiap hari bumi berlalu menjadi lebih buruk.

Banjir yang melanda wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan bulan Maret tahun ini menjadi pembelajaran berharga dan evaluasi mendalam bagi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelonggaran dan kemudahan aturan main investasi jangan sampai mengabaikan bencana hidrometeorologi yang terparah sejak tahun 2019 di wilayah ini.

Dengan UU Cipta Kerja yang turut mendikte takdir lingkungan hidup, jangan menjadikan pemerintah semakin jumawa mengganggap diri bisa melakukan apapun (omnipotent) dan maha tahu (omniscient). Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tidak baik dilakukan sentralistik, tetapi harus polisentrik melibatkan seluruh komponen. Manusia tidak dapat hidup dari uang dan target pertumbuhan ekonomi saja. Namun, manusia juga hidup dari alam yang, dianugerahkan Tuhan untuk dikelola dan dirawat. (*)