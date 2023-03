Kembangkan Talent Lokal Tala Pascasyuting WLCFBB, Sukamta Segera Rangkul Pihak Ini Bikin Film Pendek

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pembuatan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) turut memunculkan talenta-talenta lokal potensial di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Karena itu Bupati Tala H Sukamta bertekad menyalurkan dan mengembangkan bakat tersebut.

Apalagi kemampuan berseniperan (akting) mereka telah diakui oleh sutradara dan produser Film WLCFBB Joko Nugroho.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Jumat (31/3/2023), antara lain talent lokal Tala yang turut bermain pada film yang dibintangi Marcel Chandrawinata tersebut yakni Niah gadis Desa Sungaibakar Kecamatan Bajuin yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA.

Kemudian, Leny Murdalisa, Maria Ulfah, Dayat, Kuswanto.

Selain itu juga ada talent anak yakni Syahna Sheylla Azzahra.

Pelajar kelas 5 SDN Angsau 4 Pelaihari ini satu dari empat pemain anak-anak yang terlibat pada film bergenre drama tersebut.

Dua pemain anak lainnya dari Banjarmasin dan satu dari Tangerang, Jakarta.

"Sekarang kita sudah temukan talent-talent kita yang potensial, mampu berakting cukup baik saat syuting film WLCFBB kemarin. Selanjutnya, saya akan panggil ketua Dewan Kesenian Daerah (DKD)," ucap Sukamta.

Kemudian dirinya akan kumpulkan kalangan YouTuber di Tala.

"Saya minta mereka membuat film-film pendek dengan talent-talent kita. Itu kan akan menghasilkan pendapatan," sebutnya.

Sukamta mengatakan ada hal lain yang sangat luar biasa di balik produksi Film WLCFBB yakni mampu menumbuhkan ekonomi kreatif.

"Karena salah satu ekonomi kreatif itu adalah film," tandasnya.

Dirinya juga telah berkomunikasi dengan Joko Nugroho yang juga pimpinan Rumah Produksi Happening Film, Jakarta.