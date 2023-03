Tiga Pelaku Dugaan Illegal Fishing Tertangkap Tangan, Satreskrim Polres HSU Dapati Alat Setrum Ikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAIc- Dugaan penangkapan ikan secara terlarang atau illegal fishing berhasil ditemukan jajaran Satreskrim Polres Hulu Sungai Utara (HSU).

Tiga orang pria pun harus jalani pemeriksaan, RM (26) dan MA (32) warga Desa Pasar Sabtu serta AN (37) warga Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, HSU.

Ketiganya didapati ketika berada di pinggir jalan di Desa Pulau Tambak RT4, Kecamatan Amuntai Selatan, HSU Rabu (29/3/2023) tengah malam pukul 00.15 wita.

Para pelaku diduga melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan atau illegal fishing.

Baca juga: Penyetrum Ikan Resahkan Warga Pinangkara, Personel Polres HSU Amankan Alat Setrum

Baca juga: Didatangi Petugas, Penyetrum Ikan di Sungai Tabalong Kabur Tinggalkan Perahu dan Perlengkapnnya

Kapolres HSU AKBP Moch Isharyadi F, melalui Kasihumas Polres HSU, AKP Momo Jon Rodok, Jumat (31/3/2023), membenarkan, adanya pengungkapan dugaan illegal fishing.

"Tiga orang jalani pemeriksaan dan juga diamankan beberapa barang bukti," katanya.

Disampaikannya, pengungkapan bermula tertangkap tangannya para pelaku di tempat kejadian sedang menangkap ikan menggunakan alat setrum.

Saat itu barang bukti yang ditemukan berupa seperangkat alat setrum yang menggunakan 2 accu merk yuasa, 1 stik bambu panjang sekitar 3,5 meter.

Juga ada, 1 stik bambu Panjang sekira 2 meter, 1 serok ikan terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 3,5 meter, 2 senter, 1 ember hijau, 3 ekor ikan gabus dan 45 ekor ikan sapat.

Baca juga: Warga Tamban Kabupaten Baito Kuala Serahkan Alat Setrum Ikan ke Kantor Polisi

Atas temuan itulah ketiganya saat itu juga dibawa ke Polres HSU untuk menjalani proses pemeriksaan dugaan illegal fishing.

Ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana Pasal 84 ayat 1 atau Pasal 86 ayat 1 UURI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 100B jo pasal 27 PP Pengganti UURI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 100B jo pasal 27 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang merubah Pasal 100B UURI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Banjarmasinpost.co.id/Dony usman)