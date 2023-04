Siswi SMAN 1 Halong Balangan Sukses Terbitkan Novel, Siti Merintis Bikin Skenario Film

BANJARMASINPOST.CO.ID, BALANGAN-Mulai suka menulis pada awal 2020, Siti Julaiyha aktif membikin karangan sejak akhir 2020.

Hasilnya, siswi SMAN 1 Halong Kabupaten Balangan ini telah menerbitkan sebuah novel berjudul She’s Azalea pada Februari 2023.

Sulung dari dua bersaudara, buah hati pasangan Arif Fadillah dan Siti Sarah, ini pun berusaha terus mengembangkan bakatnya. Menulis skenarion menjadi salah satu pilihan remaja kelahiran Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada 28 Oktober 2005 tersebut. “Ingin mencoba hal baru selain membaca novel dari karya orang lain,” ujar Siti.

Awalnya dia menyukai menulis setelah membaca novel di sebuah aplikasi yang cukup diminati. Penasaran, Siti pun mencoba membuat cerita hingga kemudian bisa menghasilkan sebuah novel.

Untuk meningkatkan keahlian, Siti menonton film untuk menumbuhkan ide, membaca karya orang lain untuk memperluas pengetahuan kosakata dan mempelajari beberapa trik dan tips menulis dari YouTube.

Siti lebih menyukai jenis tulisan berupa deskripsi ataupun narasi dengan genre action, misteri, dan fantasi. “Saya ingin memiliki buku yang dikenal oleh banyak orang, serta ingin karya saya dijadikan sebuah film,” ujarnya.

Bagi Siti, menulis merupakan pengalaman menarik untuknya. Hal itu karena saat menulis bisa menceritakan sedikit banyaknya kisah yang pernah dialami, atau curhat terhadap semua orang tanpa disadari oleh orang lain, pengalaman menarik dalam menulis bisa bercerita semua yang pernah saya alami tanpa harus memikirkan orang lain.

“Yang menjadi tantangan saat ini adalah terlalu banyak ide yang muncul atau rasa bosan karena terus melakukan aktivitas serupa,” ujarnya.

Untuk mengembalikan semangat, Siti membayangkan cita-citanya menjadi penulis besar. Mencari tempat yang nyaman untuk menulis juga menjadi salah satu cara agar semangat menulis muncul kembali.

Sebelumnya Siti menerbitkan novel pertama Weltromane. Namun karena ada beberapa masalah novel ini tak dipublis.

Ada pun novel She’s Azalea: The Queen sudah terbit. Untuk menyelesaikan novel dengan 119 halaman ini, Siti memerlukan waktu sekitar dua tahun.

Buku ini mengisahkan kehidupan remaja di sekolah. Di dalamnya juga ada konflik yang sering terjadi pada anak sekolah pada umumnya. (reni kurniawati).