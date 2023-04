Arsenal Tawarkan 2 Pemain Muda Plus Uang untuk Dusan Vlahovic dan Mantan Bek Man City Ikut Diincar

Arsenal menawarkan dua pemain plus uang tunai Dusan Vlahovic dari Juventus. Bek Barcelona eks manchester City Eric Garcia juga diincar bursa transfer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arsenal sedang mempertimbangkan untuk menawarkan pemain plus uang tunai sebagai imbalan untuk target lama Dusan Vlahovic, yang bisa meninggalkan Juventus di bursa transfer musim panas.

Rumor Dusan Vlahovic ke Arsenal menolak untuk mereda. Laporan baru dari media Italia mengklaim warga London utara dapat melakukan upaya lain.

Menurut Calciomercatoweb dilansir dari The Hard Tackle, The Gunners bisa menawarkan pemain plus uang tunai sebagai imbalan untuk striker berusia 23 tahun itu di musim panas.

Karena berbagai faktor di klub Italia, Dusan Vlahovic bisa meninggalkan Juventus di musim panas.

Penyerang berusia 23 tahun itu terus menarik perhatian beberapa klub Liga Inggris.

Juventus sedang mengalami banyak masalah di luar lapangan dan kesulitan keuangan.

Kegagalan mereka untuk lolos ke Liga Champions UEFA dapat mengakibatkan masalah ekonomi lebih lanjut.

Itu bisa memaksa raksasa Serie A untuk menjual beberapa aset berharga mereka.

Oleh karena itu, laporan dari awal tahun mengindikasikan Juventus mungkin akan menjual Vlahovic untuk mendanai pemain baru atau menyeimbangkan pembukuan mereka.

Dengan minat besar yang diantisipasi dari Liga Inggris, raksasa Serie A akan mengharapkan jumlah yang adil mengingat investasi mereka sendiri pada striker berusia 23 tahun itu.

Berdasarkan laporan dari media Italia, Arsenal tampaknya mempertahankan minat di antara semua klub.

Pada saat semua saingan mereka mencari striker yang mirip dengan profil Vlahovic, Mikel Arteta dapat menghidupkan kembali minat itu.

Kisah terbaru menunjukkan bahwa Arsenal bersedia menawarkan satu atau dua pemain plus uang tunai sebagai imbalan untuk striker Serie A berusia 23 tahun itu.

Kedua bintang itu adalah Granit Xhaka dan Nicolas Pepe. Massimiliano Allegri dilaporkan menyukai ide duo tersebut tetapi tetap tidak yakin apakah akan mengirim Vlahovic ke arah lain.