Celine Evangelista Ulang Tahun, Stevan Pasaribu Beri Doa Khusus Disertai Emot Hati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Celine Evangelista berulang tahun yang ke-31 pada Minggu, 2 April 2023.

Janda aktor Stefan William tersebut mendapatkan banyak kejutan dan ucapan serta doa dari banyak orang.

Termasuk sosok penyanyi Stevan Pasaribu yang digadang jadi pengganti Marshel Widianto.

Ya, Celine dan Stevan memang kerap diisukan mempunyai hubungan dekat pantaran sering menghabiskan waktu bersama.

Baca juga: Bahu Amanda Manopo Disandari Aliando Syarief, Pasangan Arya Saloka di Sinetron IC Syukuran Film

Baca juga: Jam Tayang dan Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 8 RCTI Minggu 2 April 2023, Lord Yayat Mulai Nekat

Bahkan, gelagat perlakuan manis Stevan terhadap Celine juga jadi salah satu pertandanya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram pribadi aktris 31 tahun tersebut, Minggu (2/4/2023), Stevan memberikan ucapan dan doa khusus untuk Celine.

Pelantun lagu Belum Siap Kehilangan tersebut mengunggah video boomerang Celine melalui instagram stories akunnya sendiri, @stevan_pasaribu.

Dalam captionnya, Stevan menuliskan untaian kata berisikan ucapan dan doa disertai emot hati berwarna putih.

“HAPPY BORNDAY

Wish you all the best

Jesus bless you always (emoji hati)

@CELINE_EVANGELISTA, “ tulisnya.

Baca juga: Perilaku Ameena pada Rayyanza Bikin Aurel dan Atta Halilintar Heboh: Ciee Salting

Unggahan insta stories tersebut direpost oleh Celine melalui akun pribadinya, @celine_evangelista.

Tampak, selain Stevan juga ada banyak rekan kerjanya yang memberikan ucapan.