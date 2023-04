Gelar Operasi Sikat Intan 2023, Polsek Hantakan Amankan Dua Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Jajaran Polsek Hantakan, dipimpin Kapolsek, Ipda Bahrudin mengamankan dua tersangka tindak pidana narkotika dalam Operasi Sikat Intan 2023, Sabtu, (01/04/2023) sekitar pukul 23.00 WITA.

Kapolsek Hantakan, Ipda Bahrudin mengatakan kedua tersangka inisial ZU (39) dan ID (39) diamankan di Desa Bulayak, Rt 003 tepatnya di Pinggir jalan raya.

"Saat kita melaksanakan giat operasi sikat intan 2023, melintas satu unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio Soul, petugas kemudian memberhentikan kendaraan tersebut lalu dilakukan pemeriksaan," jelasnya, Minggu, (02/04/2023).

Ipda Bahrudin mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket yang diduga sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dilapisi plastik warna merah.

"Usai ditemukan barang bukti tersebut, keduanya kita interogasi dan tersangka ZU mengakui bahwa barang tersebut miliknya bersama ID," jelasnya.

Bahrudin mengatakan kedua tersangka bersama barang bukti langsung diamankan di Mapolsek Hantakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk barang bukti yang diamankan yakni satu paket diduga sabu dibungkus menggunakan plastik warna bening dan dilapisi plastik warna merah, satu lembar baju kemeja lengan panjang, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih, dan dua unit handphone," jelasnya.

Ia juga mengatakan penangkapan terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba ini juga menjadi komitmen dari Polsek Hantakan guna mewujudkan Hantakan Bersinar.

Atas tindakannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Sub 112 Ayat (1) Sub 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)