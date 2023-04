Reaksi Fans Chelsea Usai Graham Potter Dipecat dari Liga Inggris, Ini Daftar Calon Penggantinya 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi fans Chelsea setelah Graham Potter resmi dipecat dari kursi pelatih the Blues di Liga Inggris.

Penggemar Chelsea berseru gembira karena enam bulan masalah Graham Potter berakhir setelah sang pelatih dipecat.

Fans setia Chelsea telah mengungkapkan kegembiraan mereka dan menyatakan klub akan bebas setelah Graham Potter dipecat.

Potter dipekerjakan dengan kontrak lima tahun senilai £ 12 juta per tahun setelah manajer pemenang Liga Champions Thomas Tuchel dipecat menyusul awal musim yang buruk.

Namun, mantan bos Brighton Potter tidak mampu mengubah nasib klub Chelsea dengan The Blues meluncur ke urutan 11 di papan atas setelah kekalahan kandang 2-0 mereka dari Aston Villa.

Dan The Blues mengumumkan bahwa mereka telah memecat pria berusia 47 tahun itu pada Minggu malam setelah mengadakan pembicaraan penting dengan pemilik Todd Boehly sebelumnya di Cobham .

Penggemar Blues sangat senang ketika Potter dibebaskan dari tugasnya. Mereka turun di media sosial merayakan kegembiraan.

Dikutip Senin, (3/4/2023), satu fans mentweet "Akhirnya kita bebas."

Yang lain berkata: "Selamat untuk kita semua."

Dan yang lain berkata: "Apakah saya sedang bermimpi? Apakah mereka akhirnya melakukan ini? Suka."

Seseorang menimpali: "Selamat tinggal dan selamat jalan serta terima kasih karena akhirnya mendengarkan para pendukung."

Potter meninggalkan Chelsea dengan rekor terburuk dari manajer Blues mana pun di era Liga Premier, dipecat setelah serangkaian kejadian yang mengerikan.

Mantan bos Brighton itu meninggalkan Stamford Bridge dengan rekor poin per pertandingan terburuk dari manajer The Blues yang telah menangani lebih dari 20 pertandingan, meraih rata-rata 1,27 poin per pertandingan.

Potter memenangkan tujuh dari 22 pertandingan liganya sebagai pelatih klub, seri tujuh kali dan kalah delapan kali.